Christian Eriksen'in Ajax'a dönüşü birdenbire çok daha yakın hale geldi

BILD'in haberine göre, Christian Eriksen bu yaz VfL Wolfsburg'dan ayrılacak. Önde gelen Alman gazetesi, Ajax'ı tek ilgilenen kulüp olarak gösteriyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Wolfsburg için perde kapandı: Kulüp, play-off'larda SC Paderborn'a yenilerek 29 yıl sonra Bundesliga'dan küme düştü. Bu durum, kadronun tamamen boşalmasına neden oldu.

BILD'e göre Eriksen de bu durumun bir istisnası değil. 34 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bir yıl önce Wolfsburg'a katılmıştı, bu sezon kaptanlık görevini üstlenmişti, ancak büyük olasılıkla yeni bir macera arayışına girecek.

Eriksen için ilgilenen kulüplerin listesi çok uzun değil. BILD sadece Ajax'ın adını veriyor. İlginin şu anda ne kadar somut olduğu bilinmiyor. Orta saha oyuncusunun Almanya'daki sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

Ancak Eriksen'in Amsterdam'a dönmeye açık olduğu açık. Bu ayın başlarında Ajax Life'ın düzenlediği bir etkinlikte bunu doğruladı. "Evet, kesinlikle geri dönmek istiyorum" demişti.

O zamandan beri Ajax, Eriksen ile değil, takım arkadaşı Lovro Majer ile anılıyor. 28 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, ancak o da Wolfsburg'dan ayrılacak.

Hırvat medyası kısa süre önce Majer'in Ajax'ın ilgisini çektiğini bildirmişti. Ancak o zamandan beri bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadı.