Danimarkalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz yıllarda Manchester United'ı çalıştıran tüm teknik direktörlerle transferi için temas kurduğunu açıkladı.

Manchester United'ın yeni transferi Christian Eriksen, daha önce Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer dönemlerinde Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmaya yaklaştığını ancak o dönemlerde bu transferlerin gerçekleşmediğini açıkladı. Daha önce birçok kez United'dan teklif aldığını açıklayan Eriksen, bu tekliflerin detaylarını açıkladı.

Ne söylendi?

"Tottenham'da oynadığım dönemde Manchester United'dan teklif almıştım ama o dönemde kendimi başka bir İngiliz takımında oynarken hayal edemiyordum. Bu yüzden yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeyi tercih ettim ve Inter'e transfer oldum. Van Gaal, Mourinho ve Solskjaer ile konuştum ama benim için doğru bir zamanlama değildi. Brentford ile sözleşmem sona erdikten sonra Tottenham ile bir kez daha görüştük ama bu bir teklif düzeyinde değildi. Manchester United ile yaptığımız transfer görüşmeleri en başından beri çok olumlu geçti"

Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Old Trafford'a ilk kez United formasıyla çıkan Eriksen, 10 numara pozisyonunda oynasa da topla buluşmak için sıklıkla derine indi. Manchester United'a transferinden önce teknik direktör Erik ten Hag ile görüştüğünü belirten Eriksen, Hollandalı çalıştırıcının oynatmaya çalıştığı oyunun yıllar önce Ajax'ta oynadığı oyuna benzediğini ve kendisine uyduğunu belirtti.

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