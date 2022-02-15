Christian Eriksen, Brentford formasıyla çıktığı hazırlık maçında asist kaydederken Premier Lig'e dönüşü için vites yükseltti.

Tottenham ve Inter'in eski oyun kurucusu, Brentford'a imzasının ardından kayda değer bir dönüş yapmayı planlıyor ve İngiliz ekibiyle ligdeki ilk maçına Şubay ayı bitmeden çıkmaya hazır görünüyor.

Brentford formasıyla ilk maçına çıkmasının yanı sıra aynı gün doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda kalp krizi geçirmesinden bu yana maçlarda rol alamamıştı.

Christian Eriksen'in ilk maçı nasıldı?

En az iki ısınma maçına daha çıkacak olan Eriksen, Southend United'a karşı ilk 11'de başladı ve karşılaşmada 3-2 galip geldiler.

Sakatlıktan dönen Josh Dasilva karşılaşmada hat-trick yaparken ilk golünün asisti Christian Eriksen'den geldi.

Danimarkalı yıldız ardından karşılaşmada yerini Lewis Gordon'a devretti.

😍 Christian Eriksen 30. yaş gününü sahalara geri dönerek kutladı.



👏 Hazırlık maçında Brentford formasını ilk kez giyen Danimarkalı, 60 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı. pic.twitter.com/42RwF20pAm — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 14, 2022

Christian Eriksen, Premier Lig'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Eriksen, Southend United'a karşı ilk 11'de başladı ve Brentford'ın Arsenal'a karşı 19 Şubat'ta oynayacağı mücadelede kısa bir rol alabilir.

Ancak Danimarkalı yıldızın 26 Şubat'ta oynanacak Newcastle United karşılaşmasında forma giymesi daha muhtemel görünüyor.

Christian Eriksen sonunda hangi maçla dönerse dönsün, kariyeri geçen yaz Euro 2020'nin ortasında bitmiş gibi görünürken oynamaya devam etmesi bile onun için kayda değer bir başarı.

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