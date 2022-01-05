Christian Eriksen: "Bir kez daha kalp krizi geçirmekten korkmuyorum"

Kariyerine devam etmeyi planlayan Danimarkalı futbolcu, Euro 2020'de geçirdiği kalp krizinin kendisini korkutmadığını açıkladı.

12 Haziran'da Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta bir anda yere yığılan Eriksen, saha içinde yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, Premier Lig takımlarının yanı sıra Danimarka ve Hollanda'dan bazı ekiplerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Ne söyledi?

Danimarka'da yayın yapan DR1 televizyonuna konuşan Eriksen'e tekrar kalp krizi yaşamaktan korkup korkmadığı soruldu.

"Hayır, en ufak bir korkum yok."

"Başlarda temkinliydim. Kalbimin ne kadarını tolere edebileceğini bilmiyorum. Kendimi test etmek istedim. Ama doktorlardan onay aldım. Gözetim altında birçok testten geçtim. Tekrar aynı şeyi yaşamaktan korkmuyorum."

Yaşadığı rahatsızlığın ardından kalbine yerleştirilen cihaz, Eriksen'in İtalya'da futbol oynamasına engel teşkil ediyor. Inter bu nedenle Aralık ayında Eriksen'in sözleşmesini feshetmişti.

Eriksen, kalbindeki cihazın kendisi için bir güven kaynağı olduğunu belirtiyor.

"Uzak bir ihtimal, ama yine aynı şey olursa bana yardım edecek bir şeye sahibim. Bu bana güven veriyor. Bu sayede endişe etmiyorum."

"Korku yaşayacağım konusunda endişeliydim, ama korkmuyorum. İnsanlar benim için endişelenmeyi bırakabilir, çünkü yeniden yere yığılmak gibi bir planım yok."

Ülkesinde antrenman yapıyor

Sahalara dönmek için hazırlıklarını sürdüren Eriksen, altyapısından yetiştiği OB kulübünün tesislerinde bireysel çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Eriksen ile ilgilenen kulüpler arasında eski takımları Ajax ve Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United, West Ham ve Leicester City de yer alıyor.

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