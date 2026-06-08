Christian Eriksen, bayılma olayına ilk kez yanıt verdi

Christian Eriksen, 34 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun Ukrayna ile oynanan hazırlık maçı sırasında aniden rahatsızlandığı Pazar günkü korkutucu olaya ilk kez tepki gösterdi. Orta saha oyuncusu hastaneye kaldırılmıştı, ancak hayranlarını rahatlatıyor: Koşullara göre durumu iyi ve şimdiden ailesinin yanına, evine dönmüş durumda.

Eriksen, olayın kendisi ve yakınları üzerinde büyük bir etki yarattığını belirtti. Aynı zamanda, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maç sırasında kalp durması geçirip sahada resüsitasyona tabi tutulduğu durumdan farklı olduğunu vurguladı.

Eriksen, Instagram'da "Herkese iyi olduğumu ve ailemin yanına döndüğümü bildirmek istiyorum" diye yazdı. "Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, ICD'mden gelen şok dalgası beni ve ailemi derinden etkiledi. Ancak herkesi rahatlatmak isterim ki bu durum, 2021'de yaşananlardan farklıydı. Kendimi iyi hissediyorum ve iyileşme sürecim çoktan başladı."

Orta saha oyuncusu ayrıca, rahatsızlığı sonrasında kendisine yardım eden herkese teşekkürlerini iletti. Bu teşekkürlerini sadece sahada hemen harekete geçen oyunculara ve sağlık ekibine değil, son yıllarda kendisine eşlik eden uzmanlara da yöneltti.

“Sahadaki tüm oyuncuların ve sağlık ekibinin desteği ve yardımının yanı sıra, yıllardır bana ve kalbime bakan doktorlara da son derece minnettarım,” diye devam ediyor Eriksen. “Onların uzmanlığı sayesinde ICD’m tam da tasarlandığı işi yaptı: ihtiyacım olduğu anda beni korudu.”

Pazartesi sabahı, 2021 Avrupa Şampiyonası sırasında Eriksen'in hayatını kurtaran milli takım doktoru Morten Boesen, olumlu bir güncelleme yaptı. Doktora göre orta saha oyuncusu morali iyi.

Ancak Boesen, Eriksen’in spor geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmak istemedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu için profesyonel futbolun hala uygun olup olmadığı sorusunu, milli takım doktoru açıkça ilgili kalp uzmanlarına bırakıyor.

Eriksen ise şimdilik başka konulara odaklanıyor. "Şu an için odak noktam iyileşmek, ailemle vakit geçirmek, tatile çıkmak ve çocuklarımla futbol oynamak," diye yazan Eriksen, mesajını bir kalp emojisiyle bitirdi.

Danimarka bu yaz Dünya Kupası'na katılmayacak ve Eylül ayında Nations League'de tekrar sahaya çıkacak. Pazar günü Ukrayna ile oynanan hazırlık maçı, Danimarka'nın 2-1 önde olduğu sırada Eriksen'in yaşadığı olayın ardından kesin olarak durduruldu.







