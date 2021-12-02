Christian Eriksen altyapısından yetiştiği kulüpte antrenmanlara çıkıyor

Eriksen'in Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirip yere yığılmasının üzerinden 173 gün geçti. Ancak tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri hala devam ediyor.

Geçirdiği operasyonun ardından kalbine bir cihaz yerleştirilen Eriksen, İtalya'daki sağlık kuralları gereği iyileşmesine rağmen Inter forması giyemiyor. Hatta Eriksen'in İtalya'da antrenman yapmasına bile izin verilmiyor.

Yuvaya döndü

Başarılı orta saha oyuncusunun Danimarka'nın OB Odense takımıyla gizli bir şekilde antrenmanlara başladığı ortaya çıktı.

Bt.dk sitesinde yer alan habere göre; Eriksen, altyapısından yetiştiği OB Odense'nin tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eriksen kondisyon idmanlarının yanında topla çalışmaya da başladı.

OB Odense sportif direktörü Michael Hemmingsen, Eriksen ile kulüpten ayrıldığı günden bu yana teması kesmediklerini ve onu tekrar aralarında görmekten mutluluk duyduklarını açıkladı.

Hala Inter'in oyuncusu

Kulübün antrenman tesisleri, Eriksen'in kız arkadaşı Sabrina ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı eve sadece birkaç yüz metre mesafede.

Kişisel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki oyuncu Inter'le sözleşmesi devam ettiği için henüz başka bir takımla antrenmanlara çıkamıyor.

Yaşadığı rahatsızlıktan bu yana kameralardan kaçınmaya özen gösteren Eriksen, geçtiğimiz hafta uzun aradan sonra Danimarka'da yayın yapan TV2 kanalına konuk olmuştu. Eriksen'e programda Danimarka milli takımı teknik direktörü Kasper Hjulmand da eşlik etti.

Ajax'a gidebilir

Sezonun geri kalan bölümünde İtalya'da oynaması mümkün gözükmeyen Eriksen'in kariyerine başka bir ülkede devam etmesi bekleniyor. İtalyan basınında Inter'in Eriksen'e bu konuda kolaylık göstermek istediği ve Ocak ayında bir transfer gerçekleşebileceği yazılmıştı.

Eriksen'in bir dönem formasını giydiği Hollanda ekibi Ajax, yetenekli oyuncuyu kadrosuna katma konusunda bir adım önde.