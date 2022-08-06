Premeir Ligde 10 sezon top koşturan Belçikalı golcünün yeni adresi ABD oldu.

MLS ekiplerinden DC United, Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan ayrılmaya karar veren Christian Benteke ile 2024'e dek sözleşme imzaladı. Daha önce teknik direktörlüğe bir Premier Lig efsanesi olan Wayne Rooney'yi getiren ABD ekibi, böylece kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. 31 yaşındaki Benteke, Palace formasıyla 37 gol atmıştı.

Kariyerinin en iyi sezonunu Premier Lig'deki ilk yılı olan 2012-2013 sezonunda geçiren Benteke, Aston Villa formasıyla adım attığı organizasyondaki ilk sezonunu 19 golle tamamlamıştı. 2015-2016 sezonunda Liverpool'a transfer olan ancak burada beklentileri bir türlü karşılayamayan Benteke, kariyerini Crystal Palace'ta ayağa kaldırmıştı.

Rooney'den övgü dolu sözler

Premier Lig macerasını 10 sezonda attığı 87 golle noktalayan Belçikalı golcünün adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anılıyordu. Geçen sezon Premier Lig'de dört golde kalmasına rağmen Belçika Milli Takımı'ndan davet almayı sürdüren Benteke'nin, MLS'e transferinin ardından, 2022 Dünya Kupası'nda Belçika için kadroya davet edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Öte yandan yeni oyuncusunun oldukça uzun bir zamandır en üst seviyede futbol oynadığını belirten Rooney, Benteke'nin tecrübesinin kendilerine büyük güç katacağını söyledi. Benteke ile çalışacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Rooney, "Benteke'nin MLS'te takımımız adına çok büyük bir fark yaratacağına ve belirleyici unsur olacağına inanıyorum" dedi.