Ganalı futbolcunun eşi ve ailesi, büyük bir telaş içerisinde bulunuyor.

Hatayspor’un enkaz altında olup olmadığı henüz tam olarak bilinmeyen Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, BBC canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Rupio, eşinin hala kayıp olduğunu ve nerede olduğunun bilinmediğini vurguladı.

Eşi Atsu'nun enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyleyen Rubio, daha sonra çıkarılmadığını radyodaki haberlerden duyduğunda şok oldu.

Ne söylendi?

Christian Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, 31 yaşındaki oyuncunun hayatta olduğuna inanıyor.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Marie Claire Rupio, “Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor, ama hala hayatta olduğuna inanıyorum.

"Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğü söylendi.

"Çocuklarımın bundan 11 saat sonra, Atsu’nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi” diye konuştu.

Enkaz altında olan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un eşi Pınar Savut ise sosyal medya hesabından yardım çağrıları göndermeyi sürdürüyor.

Teyzesi ne söylendi?

Ganalı futbolcunun 71 yaşındaki teyzesi Madam Comfort, yeğeni için büyük bir üzüntü yaşıyor.

"Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması, benim için daha iyi olacak.

"Çünkü o, bizim her şeyimiz. O, bizim tek umudumuz.

"Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz."