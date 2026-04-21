Chris Woerts: Ajax ve Feyenoord, "pasaport skandalı" davasında NAC'ye destek verebilir

Pasaport skandalı henüz sona ermedi. “Vandaag Inside” programında Chris Woerts, dava kazanılırsa birçok Eredivisie kulübünün NAC Breda’ya katılmak istediğini açıkladı.

Go Ahead Eagles – NAC (6-0) maçı sonrasında Dean James'in oynama hakkı konusu gündeme geldi. Kanat bekinin vatandaşlığa kabul edilmesinin ardından, Endonezyalı oyuncunun Hollanda'da geçerli bir çalışma ve oturma iznine sahip olmadığı ortaya çıktı.

Woerts, NAC'nin tartışmalı itirazına katıldığını belirtti. “NAC tamamen haklı. Onlar sadece kurallara uymuşlar. Eğer oynama hakkı olmayan bir oyuncuyu sahaya çıkarırsan, 3-0 mağlup sayılırsın.”

Johan Derksen ve Wilfred Genee şaşkınlıklarını dile getirdiler; ardından Genee, Breda kulübü hariç tüm Eredivisie kulüplerinin itiraza katılmadığını belirtti. Ancak spor pazarlamacısı bu iddiayı çürütmüştür.

“Perşembe günü ECV ve KKD arasında bir toplantı yapıldı. Sadece beş kulüp söz aldı,” dedi Woerts. “O oyuncuları sahaya süren kulüpler şikayet etti, çok gürültücüydüler.”

67 yaşındaki iş adamı başka bir karar önerdi. “Aslında geriye dönük olarak tüm bu maçlar kural gereği 0-3 mağlubiyetle sonuçlanmalı.” Genee ve Derksen yine memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. “Hadi ama, ne saçmalık,” dedi Vandaag Inside programının sunucusu.

Woerts, daha fazla kulübün NAC’nin arkasında olduğunu biliyor. “Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam ve Telstar, hepsi NAC’ye şöyle dedi: ‘Eğer kazanırsanız, biz de bu davaya katılırız’,” dedi. “NAC tamamen haklı. Kural kuraldır.”