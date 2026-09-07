Bir basın raporu, bugün Pazartesi, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarına başlangıç niteliğindeki yarınki Salı günü Inter Milan karşısındaki maç öncesi yaptığı son antrenmanın ayrıntılarını ortaya koydu.

"As" gazetesi, Tchouameni ile ilgili işlerin yolunda gittiğini, oyuncunun mükemmel bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Üst üste ikinci gün de takımla antrenman yaptı, doğal görünüyordu ve ağrının geçtiğini teyit etti. Şimdi Real Madrid'in, herhangi bir aksamayı önlemek için dönüşünü dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekiyor.

Bu nedenle Tchouameni, yarın Inter Milan karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçın ilk on birinden pratikte hariç tutulmuş sayılıyor, ancak kadroya dahil olma şansı bulunuyor.

Bu, olumlu bir gelişme; çünkü dün kadroya girme şansı neredeyse yok denecek kadar azdı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Tchouameni bandajsız antrenman yaptı, temkinli adımlar atarak herhangi bir endişe belirtisi göstermedi. Her şey doğal görünüyordu. Bir sonraki adımı, fiziksel formunu yeniden kazanmak.

Bugünkü antrenman seansında kayda değer bir sürpriz yaşanmadı. Thiago ve Endrick de yeniden katıldılar ve umut verici işaretler sergilediler; takıma dahil olmak için iyi bir şansları bulunuyor, ancak ilk on birde yer almaları beklenmiyor.

Inter Milan maçı için kesin olarak yer almayacak dört oyuncu var: Asensio, Mourinho'nun bizzat basın toplantısında açıkladığı gibi dönüşüne birkaç hafta bulunan oyuncu; yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olan Militao; kısa süre önce Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan ve en azından Noel'den önce dönmesi beklenmeyen Mendy; ve dönüşü yaklaşık olarak Ocak ayında beklenen Rodrygo.

Lunin, bu sabah grip nedeniyle antrenman yapmadı ve kadroda yer alıp almayacağı son ana kadar şüpheli kalacak.