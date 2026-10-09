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cm grafica inter chivu 2027
Çeviri:

Chivu rahatsız: "Inter karşıtı Roma mı? Neden Milan karşıtı, Como karşıtı ya da Roma karşıtı denmiyor?"

Inter

Inter-Parma maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, bir gazetecinin Roma’nın bu sezon Inter’e karşı çıkan takım olup olamayacağını sorması üzerine biraz rahatsız oldu. Soru, Inter’in son şampiyon olarak yenilmesi gereken takım olduğu imasını taşıyordu. Rumen teknik adam şu yanıtı verdi:


“Roma, Inter’e karşı takım olarak görülüyorsa neden Roma’ya karşı olandan da söz edilmiyor? Neden hiç Milan’a karşı olandan bahsedilmiyor? Ya Como’ya karşı olan? Neden sadece Inter’e karşı olandan söz ediliyor?”

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