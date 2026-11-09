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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Çeviri:

Chivu: "Kaybedilen derbiler mi? Yeniden ayağa kalkmayı bilmeli, moral bozmamalıyız"

Inter

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Parma'da düzenlenen 48. Sport Civiltà Ödülü töreninde onur ödülü alırken konuştu.

"Takım ne yapabilir? Inter gelişebilir."

Teatro Regio sahnesinde soruları yanıtlayan Inter teknik direktörü şunları söyledi: "Kaybedilen derbiler mi? Bunlar oynamanız gereken maçlar. Sezonlar uzun sürer; her zaman inişler ve çıkışlar olacağını bilirsiniz. Çok çalışmak, sabretmek ve fedakârlık yapmak gerekir. Yeniden ayağa kalkmayı, birlikte kalmayı ve aynı hedefe odaklanmayı bilmek de gerekir.

O hedefe ulaşmak için elinizden geleni yapmalısınız. Düşebileceğinizin farkında olmalı, nasıl tepki verdiğinizin de önemli olduğunu bilmelisiniz. İşler iyi gittiğinde kendimizi fazla kaptırmadığımız gibi kötü gittiğinde de depresyona girmiyoruz. Önemli bir sezon olmasını istediğimiz bu sezonu başarıyla tamamlamak için gereken rekabet gücünü korumak adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

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22 Kas 2026

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Parma'daki geçmişine ilişkin ise şöyle konuştu: "Parma'nın bana duyduğu güven için minnettar, hedefin getirdiği sorumluluğun bilincinde ve heyecanlı bir şekilde geldim. Çalışma, kenetlenme ve alçakgönüllülükle her şey iyi gitti. Parma'ya dönmek başlı başına duygusal bir an, bunu itiraf etmeliyim. Elimden gelenin tamamını vermeye çalıştım. Parma gibi bir şehir ve bu takım önemli sahneleri hak ediyor."

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