Chivas Guadalajara 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Liga MX haberleri ve daha fazlası

Liga MX ekibi CD Guadalajara, yaygın olarak bilinen adıyla Chivas, yaklaşık on yıldır herhangi bir kupa kazanamamış olabilir, ancak bu durum taraftarların zafer hayali kurmasına engel olmuyor. Siz de bugün biletinizi ayırtarak Estadio Akron'daki tutkulu Rojiblancos kalabalığına katılabilir ve heyecan verici Meksika futboluna yerinde tanıklık edebilirsiniz.

Chivas, dünyadaki en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip. Meksika futbol taraftarları arasında çok büyük destek görmesinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde de sınırın ötesinden onları coşkuyla destekleyen çok sayıda taraftarı bulunuyor.

Önümüzde hâlâ epik Liga MX mücadeleleri, buna en büyük derbi kapışması olan Clásico Nacional de dahil, yani CD Guadalajara ile Club America arasındaki karşılaşma var. Bu da Meksika futbol sahnesinin sunduğu her şeyi deneyimlemek için mükemmel bir fırsat anlamına geliyor.

Biletlerin nereden alınabileceği, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası dahil olmak üzere CD Guadalajara maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

Yaklaşan Chivas Guadalajara maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 22 Ağustos Cumartesi (17.07) Chivas - Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biletler 29 Ağustos Cumartesi (17.00) CF Pachuca - Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Biletler 5 Eylül Cumartesi (17.00) Atlético de San Luis - Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Biletler 13 Eylül Pazar (18.00) Chivas - Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biletler 19 Eylül Cumartesi (21.00) Club América - Chivas Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 26 Eylül Cumartesi (17.07) Chivas - Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biletler 10 Ekim Cumartesi (19.00) Atlas FC - Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Biletler 17 Ekim Cumartesi (17.07) Chivas - Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biletler 20 Ekim Salı (21.07) Chivas - Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Biletler

Chivas Guadalajara biletleri nasıl alınır?

Chivas Guadalajara'nın iç saha maçları için resmî bilet satın almak istiyorsanız, kulübün münhasır resmî biletleme ortağı olan Boletomóvil üzerinden çevrim içi işlem yapmanız gerekiyor. Buradan alınan biletlerin tamamı tamamen dijitaldir, doğrulanmıştır ve doğrudan stadyum giriş tarayıcılarına bağlıdır.

Çevrim içi satış dönemi sonrasında elde kalan bilet olursa, bunlar maç gününe kadar Estadio Akron'daki fiziksel gişelerden doğrudan satın alınabilir.

Ancak yüksek yerel talep nedeniyle, Club América'ya karşı oynanan Clásico Nacional gibi öne çıkan karşılaşmalar, fiziksel gişeler açılmadan önce çevrim içi olarak tamamen tükenebiliyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Chivas maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Chivas Guadalajara biletleri ne kadar?

Chivas de Guadalajara biletleri, standart Liga MX normal sezon maçları için genellikle 25 ile 50 ABD doları arasında başlar.

Club América'ya karşı oynanan 'El Clásico Nacional' ya da Liguilla play-off karşılaşmaları gibi yüksek önem taşıyan maçlarda ise yoğun talep nedeniyle fiyatlar sık sık 250+ ABD dolarına kadar çıkabiliyor.

Estadio Akron'daki tribün planı iki ana seviyeye ayrılıyor: Alt Kat (Tribuna 1 / T1) ve Üst Kat (Tribuna 2 / T2). Daha yüksek fiyatlı koltuklar T1'de yer alıyor.

Öğrenci Özel: Estadio Akron'a giden bir öğrenciyseniz, Chivas zaman zaman stadyum gişesinde geçerli kimlik gösteren ilk 1.000 öğrenciye 10 ABD doları karşılığında güney alt kale arkası bileti sunan bir maç günü kampanyası düzenliyor.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Daha önce Estadio Omnilife ve Estadio Chivas adlarıyla bilinen Estadio Akron, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur.

2010'da açılmasından bu yana Liga MX ekibi CD Guadalajara'nın (diğer adıyla Chivas) iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor

Futbolun yanı sıra Estadio Akron'da çeşitli başka spor ve eğlence etkinlikleri de düzenlendi.

Elton John, Coldplay, The Weeknd ve Shakira gibi isimlerin burada konser vermesinin yanı sıra Meksikalı boks efsanesi Canelo Alvarez, 2023'te bu stadyumda John Ryder ile karşılaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Akron'un kapasitesi 48.000'di. Uruguay - İspanya maçı da dahil olmak üzere dört grup karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Chivas Guadalajara rekorları ve istatistikleri

Yaygın olarak Chivas adıyla bilinen Club Deportivo Guadalajara, Meksika tarihinin en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, yalnızca Meksikalı oyuncuları oynatma yönündeki katı ve tavizsiz geleneğiyle dünya çapında ünlüdür ve büyük bir ulusal gurur kaynağıdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Liga MX şampiyonlukları (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

CONCACAF Şampiyonlar Ligi (2): 1962, 2018

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

En fazla gol: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Mükemmel başlangıç

Chivas, Bicentenario 2010 organizasyonunun başında üst üste 8 galibiyet alarak Liga MX tarihinde tek bir sezonun başlangıcındaki en uzun galibiyet serisi rekorunu elinde bulunduruyor.

El Campeonísimo dönemi (1956–1965)

Kulübün mutlak altın çağı, Chivas'ın Meksika futboluna net biçimde hükmettiği dönemde yaşandı. Takım, 9 yılda 7 lig şampiyonluğu kazandı; buna 1958 ile 1962 arasındaki inanılmaz art arda 4 şampiyonluk serisi de dahildi. Bu efsanevi kadro, tamamen Meksikalılardan oluşan kimliğini Barcelona gibi Avrupa devlerine karşı doğrudan test ederek kulübü tarihi dünya turlarına taşıdı.







