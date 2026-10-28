Club Deportivo Guadalajara, 2026-27 sezonunda giyeceği üçüncü formasını resmen tanıttı. Kulüp, ikonik kırmızı-beyaz çubuklarından vazgeçerek Meksika futbolunda şimdiden hararetli tartışmalara yol açan siyah ve altın renkli bir tasarıma yöneldi.

Nike’ın “Herencia Sagrada” girişimi kapsamında üretilen yeni forma, Meksika’nın ulusal sporu charrería’yı kutlamak için özel olarak tasarlandı. Tasarım, atlı geleneklere özgü zanaatkârlığı üst düzey futbol giyimiyle buluşturuyor.

Formanın merkezinde, göğüs boyunca uzanan işlemeli altın rengi yatay bir şerit yer alıyor. Bu şerit, törenlerde kullanılan charro kemerlerine ve ceketlerine işlenen, kaktüs lifleriyle yapılan zahmetli piteado nakışını taklit ediyor.

Nike

Kol uçları ve yapılı polo yaka boyunca uzanan altın rengi detaylar, formanın tamamındaki ince, aynı tonda dokuma desene sahip koyu siyah kumaşla kontrast oluşturuyor. Tasarım, kulübün güncel armasını kullanmak yerine Chivas’ın 1908 tarihli armasındaki iç içe geçmiş “C ve G” monogramını tam ortaya taşıyarak sade bir retro görünüm benimsiyor.

Geçmişe gönderme yapan görünümün ardında ise Nike’ın en yeni Aero-FIT performans teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, nefes alabilen örgü yapıları ve belirli bölgelere hava akışı sağlayan alanları doğrudan kumaşa entegre ediyor.

Nike

Göğüsteki altın rengi şeridi tamamlayan oyuncu isimleri ve sırt numaralarında, Western tipografisinden esinlenen özel bir yazı karakteri kullanılıyor. Ticari sponsor logoları ise formanın ana renk düzenini sade tutmak için göze çarpmayan gümüş renginde işleniyor.

Yeni forma, Chivas’ın PUMA ile ses getiren ayrılığının ardından Nike ile sürdürdüğü ortaklıkta cesur bir yaratıcı adım niteliğinde. İlk satışa sunulan formalar hızla tükenirken uluslararası satış ağı da genişliyor. Şimdi merak edilen, Guadalajara taraftarlarının charro esintili formayı Estadio Akron’un ışıkları altında ilk kez ne zaman göreceği.

Satın alın: Chivas’ın 2026-27 üçüncü forması

Chivas’ın 2026-27 üçüncü forması şu anda World Soccer Shop’tan satın alınabilir.



