Chilwell - Jorginho ikilisi Chelsea'yi galibiyete taşıdı: 4-0
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İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Chelsea, Crystal Palace'ı konuk etti.
Chelsea sahaya Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Hudson-Odoi, Werner ve Abraham ilk 11'iyle çıktı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Crystal Palace ceza sahasında yaşanan karambole son noktayı yeni transfer Chilwell koydu: 1-0.
66. dakikada Chilwell'in ortasına iyi yükselen Zouma, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Jorginho ise 78 ve 82. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Crystal Palace 6 puanda kaldı.