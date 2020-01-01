Premier Lig

Chilwell - Jorginho ikilisi Chelsea'yi galibiyete taşıdı: 4-0

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Ben Chilwell, Jorginho, Chelsea, Premier League 2020-21
Getty
Jorginho'nun 2 gol, Chilwell'in ise 1 gol - 1 asistle yıldızlaştığı maçta Chelsea, Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Chelsea, Crystal Palace'ı konuk etti.

Chelsea sahaya Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Hudson-Odoi, Werner ve Abraham ilk 11'iyle çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Crystal Palace ceza sahasında yaşanan karambole son noktayı yeni transfer Chilwell koydu: 1-0.

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    66. dakikada Chilwell'in ortasına iyi yükselen Zouma, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

    Jorginho ise 78 ve 82. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

    Bu sonucun ardından Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Crystal Palace 6 puanda kaldı.

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