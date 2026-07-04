Chilavert, Dugari’nin aşağılayıcı sözlerine yanıt verdi: Fransa ile değil, bir Afrika milli takımıyla karşılaşacağız

Efsanevi Paraguaylı kaleci José Luis Chilavert, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde ülkesinin Fransa ile karşılaşmasından bir gün önce, Fransız Christophe Dugarry’nin kışkırtıcı açıklamalarına yanıt olarak Fransız milli takımı hakkında yaptığı sansasyonel yorumla geniş çapta tartışma yarattı.

Chilavert, sosyal medya hesapları üzerinden şunları söyledi: “1998 Dünya Kupası’nda Fransızlarla karşılaşmıştık, şimdi ise Paraguay bir Afrika takımıyla karşılaşacak,” diyerek Fransız milli takımındaki etnik çeşitliliğe açıkça atıfta bulundu.

Chilavert’in tartışmalı yanıtı, 1998’de Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanan Dugarry’nin “Monte Carlo” radyosuna verdiği röportajda Paraguay milli takımını küçümsemesinin ardından geldi. Eski forvet, şunları söylemişti: “Paraguay milli takımı ezici bir yenilgiye uğrayacak ve küçük düşürülecek. Savunmaya çekilecekler çünkü yetersizler, gerçekten yetersizler. Açıklığa kavuşturmak için iki kez tekrar edeceğim: Hücumda tam bir felaketler.”

Eski Vélez oyuncusu bu sözleri görmezden gelmekle yetinmedi, aynı zamanda sosyal medya platformlarını kullanarak yanıt verdi ve 1998 Dünya Kupası'nın son 16 turunda iki ülke arasında oynanan maçı hatırlattı. O maçta Fransa milli takımı, uzatmaların 23. dakikasında Laurent Blanc'ın attığı altın gol sayesinde Paraguay'ı 1-0 mağlup etmiş ve daha sonra Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Bu son tartışma, Chilavert’in son zamanlarda karıştığı bir dizi çatışmaya ekleniyor. Son günlerde teknik direktör Gustavo Álvaro ile sert bir kamuoyu çatışmasına giren Chilavert, Álvaro’nun milli takımdaki mevcut rolünü eleştirmiş ve kaleci Orlando Gil’in yeteneklerinden de şüphe duymuştu; bu durum, oyuncunun eşinin onu kamuoyu önünde savunmasına neden olmuştu.

Paraguay ve Fransa, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine kalmak için bugün Cumartesi günü Philadelphia Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, saha içinde maç başlamadan önce saha dışında eşi benzeri görülmemiş bir gerginliğe sahne oluyor.