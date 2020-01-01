Chiellini'den Felipe Melo'ya sert eleştiri: Kötünün de kötüsüydü

Juventus'un başarılı savunma oyuncusu, verdiği röportajda Felipe Melo hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

İtalya tarihinin en önemli defans oyuncularından biri olan 35 yaşındaki Giorgio Chiellini, kariyerini 2005 yılından bu yana ekiplerinden 'ta sürdürüyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 12 Mayıs Salı günü satışa sunulacak otobiyografisinden önce La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

Chiellini'nin açıklamalarında 'ın eski oyuncularından Felipe Melo hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

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Daha fazla takım

Melo ile Chiellini, 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında Juventus'ta takım arkadaşlığı yapmıştı.

Chiellini'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Felipe Melo kötünün de kötüsüydü"

Balotelli, kimseye saygı duymayan bir insandı. Bazen sağlam bir tokadı hak ediyordu. Kendisini dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında görüyordu. Ben onu asla ilk 20 içerisinde olduğunu bile düşünmedim. Felipe Melo ise daha kötüydü: kötünün de kötüsüydü.

" 'den nefret ediyorum"

Michael Jordan, Detroit Pistons'dan nasıl nefret ediyorsa ben de Inter'den o şekilde nefret ediyorum. Onlardan nefret etmemek imkansız. Nefret, futbolun esaslarından biridir.

"Higuain beni şaşırttı"

Gonzalo Higuain için rakip olmaktan nefret ettiğim bir takım arkadaşı diyebilirim. Ancak onu tanıdığım zaman beni oldukça şaşırtmıştı.