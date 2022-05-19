Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini ve Paulo Dybala'nın Torino'daki kariyerlerini sonlandırmasının ardından bu yaz kulüpten ayrılan en son Juventus yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Kulübe 2017 yılında Fiorentina'dan transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, beş yıldır hem yerel hem de uluslararası düzeyde başarılar elde etti. Juve ile üç Serie A şampiyonluğu elde eden tecrübeli futbolcu,ve İtalya Millî Takımı ile de Euro 2020 şampiyonluğu kazandı.

Ancak şimdi, sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varamadı ve 30 Haziran'da serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacak.

Bernardeschi neden Juventus'tan ayrılıyor?

Kulübün geçen dönemde yaşadığı büyük bir düşüşün ardından kanat oyuncusunun da bu sezon kadrodaki yeri tartışılmaya başlandı.

Max Allegri'nin ve oyuncu arasında heriki tarafı da tatmin edecek bir anlaşma sağlanamadı. Bu da eski Crotone yıldızının yola çıkmayı seçeceği anlamına geliyor.

Bu durum, Chiellini ve Dybala'nın mayıs ayının başında kulübün son iç saha maçında duygusal bir veda yaşamasının ardından, kulüpten en son yüksek profilli çıkışı işaret ediyor.

Juventus gelecek sezon nasıl olacak?

Serie A devi, birkaç önemli oyuncunun ayrılmasının ardından transfer pazarında şimdiden aktif bir rol oynuyor.

Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'den Juve'ye geçmeye hazır görünüyor. Paul Pogba'nın da Torino'ya dönüşü mümkün olabilir.

Fransız millî oyuncu, Manchester United'a gitmeden önce kulüpte oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi de serbest oyuncu olarak gelmeye hazır olabilir.

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