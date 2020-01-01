Chiellini: Suarez'in benden özür dilemesine gerek yoktu

Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'nda Luis Suarez'in kendisini ısırmasının büyütüldüğünü düşünüyor.

İtalya'nın yetiştirdiği en önemli stoperlerden biri olarak kabul edilen Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguaylı Luis Suarez ile yaşadıkları olaya dair ilginç açıklamalarda bulundu.

'da düzenlenen turnuvada İtalya ile grup maçında karşı karşıya gelmiş ve kazanan taraf 1-0'lık skorla Uruguay olmuştu. Fakat maçın sonucundan çok, Suarez'in Chiellini'yi omzundan ısırması konuşulmuştu. Suarez daha sonra bu hareketi nedeniyle futboldan dört ay men edildi.

Chiellini, In Giorgio isimli otobiyografisinde bu olaya dair çarpıcı ifadeler kullandı ve şunları söyledi:

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"Açıkçası Suarez'in o hareketini takdir ediyorum. Çünkü öyle biri olmasa, sıradan bir oyuncu olurdu. O gün garip bir şey olmadı. Maçın genelinde Edinson Cavani'yi marke ettim. O da savunması güç bir oyuncu. Dişe diş mücadele ettik. Sonrasında bir pozisyonda omzumda bir ısırık hissettim. Olan oldu. Onun stratejisi vücut vücuda çarpışırken böyle hareketler yapmak. Benim stratejim de öyle.

"Suarez ve ben birbirimize benziyoruz. Onun gibi forvetlere karşı oynamayı seviyorum. Maçtan birkaç gün sonra onu aradım ama benden özür dilemesine gerek yoktu. Ben de saha içinde bir o...ç... oluyorum ve bundan gurur duyuyorum. Böyle haylazlıklar ve çirkeflikler oyunun bir parçası. Suarez'in o hareketine sahtekarlık demem. Rakibini alt etmek için için akıllıca hareket etmek lazım."

2005 yılında 'dan 'a transfer olan Chiellini, ekibiyle 14 sezonda 466 maça çıktı, 33 gol attı.