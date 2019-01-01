Chiellini: Ronaldo geçen yıl Ballon d'Or'u kazanamadı çünkü Real Madrid istemedi

Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl Ballon d'Or kazanamamasının tek sebebinin Real Madrid olduğunu düşünüyor.

'un savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'ye göre , geçtiğimiz yıl 'nun altıncı Ballon d'Or'unu kazanmasını engelledi.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz yıl Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or ödülünü ikinci sırada tamamladı. Bu yılki törende ise ödülü altıncı kez kazanarak Ronaldo'yu geride bırakan oldu. Sıralamayı 'un savunmacısı Virgil van Dijk ikinci, Ronaldo ise üçüncü olarak tamamladı.

Ödül töreninde konuşan Chiellini, geçen yıl Ronaldo'ya haksızlık edildiğini ancak bu yılın kazananı Messi'nin tamamen hak ettiğini söyledi:

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"Messi bu ödülü hak etti. Gerçek hırsızlık geçen yıl yaşandı. Real Madrid, Ronaldo'nun ödülü kazanmasını engelledi. Çok tuhaf. Cristiano, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı ama bu mantıkla düşünürsek Van Dijk'ın da bu yıl kazanması gerekirdi. Belki de Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla Griezmann, Pogba ya da Mbappe kazanmalıydı. Modric'in kazanması hiç mantıklı değildi."

Modric, 2017-18 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nda 'ı finale taşıdıktan sonra Altın Top ödülünü kazandı.

Hırvat oyuncusu, 12 aylık dönemde FIFA En İyi Erkek Oyuncu ve UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü aldı.