Chicharito Hernandez, futboldan TikTok'taki sandviçlere: video viral oldu

Yeni bir kariyer. Chicharito Hernández, son takımı Chivas Guadalajara'dan birkaç hafta önce ayrıldı ve şu anda serbest oyuncu statüsünde: Eski Manchester United forveti, 7,2 milyon takipçisi olan ve doğrulanmış bir TikTok hesabında aşçılık yaparak yeni bir işe atılmaya karar verdi.





"EL CHICHARITO SANDWICH" - Kariyerinde 52 gol atarak Meksika milli takımının en golcü oyuncusuolan Chicharito, artık sandviç hazırlamaktan keyif alıyor: "El chicharito sandwich"i hazırlamanın tüm aşamalarını gösteren video, yemeği hazırlamak için gerekli tüm adımları profesyonel bir şekilde açıklamasının da etkisiyle 4,2 milyon izlenme sayısına ulaştı. Sonunda, eski Manchester United ve Real Madrid forveti, sadece emeğinin meyvesini tatmakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçtan da çok memnun kalıyor.

YENİ BİR KARİYER - Hernandez, uzun zamandır sosyal medyada tıpkı gerçek bir influencer gibi düşünmeye ve hareket etmeye başladı. 6,3 milyon takipçisi olan Instagram profiline hızlıca göz atmak, bunu anlamak için yeterli: Chivas kadrosundayken bile, günlük hayatıyla ilgili çeşitli vloglar yayınlıyor ve hayranlarıyla etkileşime giriyordu; Twitch'teki canlı yayınlardan alınmış çeşitli klipler, esprili video montajları, oyun oturumları ve pek çok diğer şaşırtıcı içerik paylaşıyordu.











