Chesea teknik direktörü Tuchel, rakipleri City’e hayran: “Onlar tam bir kazanma makinesi!”

Pazar günkü Chelsea ve Liverpool karşılaşmasından önce Manchester City, Premier Ligde 11 puan farkla zirvede yer alıyor.

Cumartesi günü City'nin Arsenal'e karşı galip gelmesinden önce konuşan Tuchel, "Bu yüksek puanlı sezonları tekrar tekrar üretmek için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar" dedi.

"İnanmaktan veya zorlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz ama gerçekçi olmalıyız."

Manchester City, Ekim ayının sonunda Crystal Palace'a yenildikleri maçtan bu yana art arda 11 Premier Lig maçı kazandı.

Bu seri onları en yakın rakiplerinin beş puan gerisinden 11 öne taşıdı. Premier Lig tarihinde sadece iki kez takımlar 1 Ocak itibarıyla sıralamanın tepesinde daha büyük bir avantaj elde etti.

Ne söyledi?

Rakipleri City hakkında konuşan Chelsea teknik direktörü Tuchel:

"Onlar kazanan bir makine. "İyiler. Çok iyiler. Acımasızlar.

"Bir yıl önce nereden geldiğimizi kabul etmeliyiz. 2021'e [geçen sezonun lig tablosuna] baktığınızda 20 puan gerideyiz.

"Hırslı ama aşırı hırslı olmamaya dikkat etmeli ve yılın ilk yarısında Man City'yi yakalayamayarak hayal kırıklığına uğramamalısın."

City, 11 sezonda yedinci ve Tuchel'in mevkidaşı Pep Guardiola yönetiminde dördüncü kez şampiyonluk kazanmayı hedefliyor.

Bu arada Chelsea, 2017'deki son şampiyonluğundan bu yana yalnızca bir kez ilk üçe girmeyi başardı.

Tuchel, "[City] kulübünde her yerde kalite var" dedi. "Sadece kadroda değil, yönetimde ve kulübün nasıl yönetildiğiyle ilgili. Beş ya da altı yıllık bir istikrar var."

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