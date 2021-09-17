Chelsea'nin yıldızı Reece James'in Şampiyonlar Ligi ve Euro 2020 madalyaları çalındı

Chelsea savunmacısı, en az dört kişinin evinden bir kasa çaldığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Chelsea savunmacısı, en az dört kişinin evinden bir kasa çaldığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Reece James, Şampiyonlar Ligi ve Euro 2020 madalyalarının bulunduğu evinden bir kasayı çalmaya karışan kişilerin belirlenmesi için futbol camiasından yardım istedi.

Yıldız oyuncu, Instagram hesabında 14 Eylül'de Zenit St Petersburg'a karşı oynadıkları karşılaşmanın olduğu gün evinin soyulduğunu doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya gönderisiyle birlikte dört kapalı devre kamera kaydı yayınlayan James, olaya karışanları tespit etmek için yardım istedi.

Ne oldu?

James, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'i 1-0 yendikleri maçın olduğu akşam evine zorla girildiğini ve bir kasanın çalındığını doğruladı.

Kasanın içinde İngiliz savunmacının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'ndan kazandığı madalyaların yanı sıra Avrupa Şampiyonası ikincilik madalyası da vardı.

21 yaşındaki oyuncu ayrıca, evinin dışına yerleştirilmiş kapalı devre kameraların, hırsızların oyuncunun evine girmeden önce ve sonra girişlerini gösteren görüntüleri içeren dört klibi de paylaştı.

James ne dedi?

James, Instagram hesabından yaptığı bir mesajda şunları yazdı: "14 Eylül 2021 akşamı, Şampiyonlar Ligi dönüşünde kulübüm için oynarken, bir grup korkak soyguncu evime girdi.

"Bazı kişisel eşyalarımın bulunduğu ağır bir kasayı toplu halde arabalarına kaldırmayı başardılar. Evimde asla mücevherlerimi saklamam, bu yüzden kasada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyam, Süper Kupa şampiyonluğu ve Euro 2020 ikincilik madalyalarımdı."

"Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere'yi temsil ederek kazanıldı - bunu kanıtlayacak fiziksel madalyalarım olsun ya da olmasın bunlar benden asla alınamayacak onurlar..."

"Yine de, tüm Chelsea ve İngiltere taraftarlarıma, aleyhlerinde kanıtlar arttıkça asla rahat edemeyecek bu düşük yaşam formlarını tespit ve teslim etmeye yardım etmeye çağırıyorum."

"Polis, danışmanlarım ve Chelsea FC (ve diğerleri), faillerin kim olduğuna dair sağlam ipuçlarımız olduğu için arkamda. Onlara yaklaşıyoruz."

"Neyse ki, olay sırasında kimse yoktu ama hepinize güvende ve iyi olduğumu bildirmek istiyorum. Size yaşadığım talihsizliği anlatacak bir platforma sahip olmaktan gerçekten memnunum ve umarım birlikte bu kişileri yakalayabiliriz ve hak ettiği yerde adaleti sağlayın."