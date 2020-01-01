Chelsea'nin yıldızı Hudson-Odoi tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı

Kendisini iyi hissetmeyen bir kadının raporunun ardından polis İngiliz milli oyuncuyu gözaltına aldı.

'nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı.

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Acil servise başvuran bir kadın tecavüze uğradığını bildirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde tecavüz şüphesiyle bir adam gözaltına alındı. Ardından kefaletle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor."

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Pazar günü gerçekleştiği iddia edilen olay, Hudson-Odoi'nin 12 Mart'ta koronavirüse yakalanmasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

Daha fazla takım

Hudson-Odoi, Premier Lig'de hastalık tanısı konan ilk oyuncu olmuştu. Teşhisin konulduğu günlerin akabinde ise Hudson-Odoi semptomlardan kurtulduğunu ve kendini karantinaya aldığını açıklamış, ayrıca Chelsea'nin A takımının da hükümetin sağlık yönergelerini izleyerek iki hafta kendisini izole edeceği duyurulmuştu.

1 Nisan'a kadar kulübün oyunculara verdiği evden çalışma programını uygulayan Hudson-Odoi, sadece küçük semptomlar yaşarken, kendisini mükemmel hissettiğimi söylemişti.