Chelsea'nin kusursuz performansı Lampard'a ödülü getirdi

Premier Lig’de Ekim ayında 3’te 3 yapan Chelsea’nin teknik direktörü Frank Lampard ayın menajeri ödülünün sahibi oldu.

2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet aldıktan sonra oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan üç puanla ayrılan ’nin ligde 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Maviler, Ekim ayı içerisinde oynadığı üç Premier Lig maçını toplam 9 gol atarak kazandı ve iyi formunu korudu.

6 Ekim’de deplasmanda ’ı 4-1 mağlup eden Chelsea, 19 Ekim’de Stamford Bridge’de Newcastle’ı 1-0, 26 Ekim’de ise ’yi deplasmanda 4-2’lik skorlarla geçti.

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Chelsea’nin Ekim ayında gösterdiği bu iyi performans teknik direktör Frank Lampard’a ayın menajeri ödülünü getirdi.

Ödülün açıklanmasının ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan 41 yaşındaki teknik adam “Bu şekilde kazanılan bireysel ödüller, kulüpteki çalışanlarla ve ekibimle kutlamak için ideal bir ortam yaratıyor. Ekibimdeki herkes ve oyuncular sezon öncesinden bu yana çok sıkı çalışıyor. Ekim ayında oynadığımız maçlar arasında özellikle Burnley karşısında çok dominant bir oyun sergilediğimizi söyleyebilirim. Çok genç bir takım olmamızın beraberinde getirdiği sorulara iyi futbol oynarak, çok iyi bir cevap verdik” ifadelerini kullandı.

Geride kalan 11 haftada topladığı 23 puanla ligde dördüncü sırada yer alan Chelsea, bu hafta 'ı konuk edecek.