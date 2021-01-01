Chelsea'nin golcüsü Timo Werner'e sert eleştiri: "Kör bir at gibi baş aşağı koşuyor"

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Chelsea'yi değerlendirdi, Timo Werner'i eleştirdi, Hakim Ziyech'i övdü.

Chelsea, Thomas Tuchel'in gelmesiyle çıkışa geçti. Premier Lig'de ilk dördü zorluyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kadro istikrarı da kuruluyor. Fakat Frank Lampard döneminden kalan bazı tartışmalar da devam ediyor. Bu tartışmaların en öne çıkanı ise hücum hattında oynayacak oyuncular...

Tartışmalara katılan son isim Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart oldu. Bir dönem Ajax, Tottenham ve Real Madrid formaları da giyen Vaart, Amstedam ekibinden Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech'i Timo Werner'i önüne yazarken Alman oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

Van der Vaart, Chelsea'nin ön hattının Ziyech, Mason Mount ve Olivier Giroud üçlüsüyle kurulması gerektiğini iddia ederken Werner'in sadece hızlı olduğunu ve teknik beceriden yoksun kaldığını söyledi.

Rafael Van der Vaart ne dedi?

Ziggo Sport'a konuşan Van der Vaart' a "Ziyech'i seçemendeki neden Ajax geçmişi mi?" sorusu da soruldu ama Hollandalı soruya, "Hayır, çünkü o en iyi seçenek" cevabını verdi. Van der Vaart şu açıklamaları yaptı:

"Ziyech, her zaman forvet oyuncusu tanımını karşılayabiliyor. Giroud'un onun gibi oyunculara ihtiyacı var. Mount da tam olarak aynı şekilde oynuyor, bu yüzden onu da seçerdim."

"Timo Werner süper derecede hızlı bir oyuncu. Belki de Chelsea baskı altındayken, mesela deplasman maçlarında iyi bir tercih olabilir. Ancak tek yaptığı başını öne eğip koşmak. Bunun da hiçbir şeye faydası yok."

"Mount müthiş bir futbolcu ve biraz güç kazandıkça daha da iyi olabileceğini düşünüyorum ama Werner gerçekten kör bir at. Almanya'da oynadığında nasıl biri olduğunu çoktan gösterdi ve şimdi yine aynısını yapıyor."

Ziyech ve Werner'in Chelsea kariyerleri

Ziyech ve Werner, geçen yaz kulüpten yüksek bütçe edinen menajer Frank Lampard'ın isteği üzerinde Stamford Bridge'e gelmişlerdi. Ancak şimdiye kadar Premier Lig'de iyi bir performans sergileyemediler.

Chelsea'ye RB Leipzig'den 45 milyon sterlin (62 milyon dolar) bonservis bedeli ödenerek katılan Werner, tüm kulvarlarda oynadığı 41 maçta 10 gol attı.

Bunlardan sadece beşi Premier Lig'deydi ve Werner 7 Kasım'dan bu yana ligde sadece bir gol attı.

Chelsea ve Ajax, Ziyech transferi için ise Ocak ayında anlaştılar ama işin resmiyet kazanması yaz dönemine denk geldi. Chelsea oyuncu için 36 milyon sterlin (50 milyon dolar) ödedi.

Diz ve kalça yaralanmaları, başarılı kanat oyuncusunun çoğu maçta forma giyememesine neden oldu. Buna rağmen şu ana kadar 29 maça çıktı ama ligde sadece bir sefer 90 dakikayı tamamlayabildi. Faslı oyuncu tüm kulvarlarda dört gol atabildi.