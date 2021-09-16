Chelsea’nin genç yıldızı, Şampiyonlar Ligi için takımıyla deplasmandayken hırsızlar da madalyalarını çaldı.

Frank Lampard döneminde takıma yerleşen ve Thomas Tuchel’in üçlü savunma düzeninde kendisini göstermeyi başaran Reece James, Chelsea’nin geçtiğimiz sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinde de pay sahibi olmuştu.

Euro 2020’nni finalisti İngiltere’nin kadrosunda da yer alan genç yıldız, yeni sezondaki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise talihsiz bir olay yaşadı. Zenit karşılaşması için takım arkadaşlarıyla deplasmanda olan oyuncu, bu süreçte evine hırsız girdiğini açıkladı.

Neler yaşandı?

James; Zenit maçının oynandığı sürede evine giren hırsızların Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Euro 2020 madalyalarını çaldığını duyurdu.

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

James’in açıklamaları

James, görüntüleri paylaştığı Instagram gönderisiyle bir de açıklama metni paylaştı:

“14 Eylül 2011 akşamı, takımımla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmışken bir grup alçak hırsız evime girdi.”

“Birtakım özel eşyalarımı alıp arabalarına götürdüler. Mücevherlerimi hiçbir zaman evimde tutmam, ancak Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Euro 2020 madalyalarımı çaldılar.”

“Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere ile kazandığım başarıları temsil ediyordu ancak bu başarıların fiziksel kanıtları olan madalyalarımı alsalar bile bu zaferlerin yaşattığı onuru asla alamazlar.”

“Tüm Chelsea ve İngiltere taraftarlarına, aleyhlerinde kanıtlar arttıkça asla rahat edemeyecek bu bireylerin yakalanmasına yardımcı olmalarını bekliyorum.”

“Polis, danışmanlarım ve Chelsea futbol kulübü benim arkamdalar ve bu suçluları bulmak için çalışıyorlar.”

“Şans eseri soygun sırasında evde kimse yoktu ancak yine de güvende ve iyi olduğumu sizlere belirtmek istedim. Yaşadığım bu talihsizliği anlatabileceğim bir platforma sahip olduğum için mutluyum. Umarım hep birlikte bu suçluları yakalayabiliriz ve adalete teslim edebiliriz.”

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