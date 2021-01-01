Chelsea'nin eski oyuncusu Filipe Luis, Eden Hazard'ı anlattı: Yeteneği var hırsı yok

Bir dönem Chelsea'de Eden Hazard ile beraber oynayan Brezilyalı sol bek Filipe Luis, eski takım arkadaşını anlattı.

Brezilyalı sol bek Filipe Luis, eski takım arkadaşı Eden Hazard'ı hem övdü hem eleştirdi.

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Daily Mail'e konuşan Luis, Belçikalı oyuncunun Lionel Messi'ye rakip olabilecek bir doğal yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Filipe Luis, Eden Hazard hakkında neler söyledi?

"Eden, Neymar ile birlikte oynadığım en iyi oyuncudur. Messi ile rekabet edebilecek bir yeteneğe sahip. Fakat daha fazla tutkuya ihtiyacı var. İyi antrenman yapmazdı. Maçtan beş dakika önce soyunma odasında Süper Mario oynardı. Ayakkabılarını bağlamadan ısınırdı. Fakat sahada kimse ondan topu alamazdı. Üç veya dört oyuncuyu geçerek tek başına maç kazanırdı. Hazard'ın çok fazla yeteneği var ama belki de 'Dünyanın en iyi oyuncusu ben olacağım' demek için bir hırsı yok. İstese olabilir."

Eden Hazard ile Filipe Luis'in yolları ne zaman kesişti?

Eden Hazard, 2012 yılında Lille'den transfer olduğu Chelsea'da uzun yıllar geçirdi. Filipe Luis ise Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali oynayıp La Liga'yı kazanarak dikkat çeken kadronun önemli bir parçasaydı. Başarılı sol bek bu sayede 2014-15 sezonunda Jose Mourinho tarafından Londra ekibine transfer edildi. Fakat burada 26 maça çıkabildikten sonra Madrid'e geri döndü.

Eden Hazard bu sezon ne yaptı?

Belçikalı oyuncu geçen sezonun başında 100 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Fakat sakatlıklar nedeniyle sadece 22 maça çıkabildi. Aynı şanssızlık bu sezon da devam etti. 30 yaşındaki oyuncu 12 maçta forma giyebildi ve 3 gol atabildi. Hazard en son Ocak ayında oynanan Levante maçında forma giydi ve bu mücadelenin 60. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.