Chelsea'nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva: Her zaman günah keçisi ilan edildim

Tecrübeli savunmacı, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kaznadıktan sonra Paris Saint-Germain günlerine atıfta bulundu.

Thiago Silva, cumartesi gecesi Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi başarısından keyif alırken, eski kulübü Paris Saint-Germain'de her zaman haksız yere suçlandığını iddia etti.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi Estadio do Dragao'da Kai Havertz'in ilk yarıdaki golüyle 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa kupasını kaldırdı.

Geçen sezon PSG formasıyla finalde Bayern Münih'e kaybeden Silva, bu kez senaryoyu tersine çevirdi ve ilk yarı bitmeden sakatlanmasına rağmen takımıyla birlikte kupayı kaldırmayı başardı.

Ne söylendi?

Chelsea stoperi RMC Sport'a yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu inanılmaz. Kariyerimin en önemli anı. Unutulmaz. Gerçekten çok mutluyum. Bu kupaya sahip olmak çok büyük. Sakatlığım mı? Kafamda bir sürü şey oldu.

"Oyundan erken çıkmak benim için zordu. Ama bu seviyede bir maçta yüzde 70 oynayamayız. Ama mutluyum çünkü takım sakin kaldı ve iyi savunma yaptı.

"Acı çektik ama iyi başardık. Sonunda yaptığımız her şeyin karşılığını aldık. Bu benim için özel, özellikle de Paris'te kazanmak için üzerimizdeki baskıyı düşünürsek.

"Paris Saint-Germain kaybetse, insanlar bir suçlu bulmak istediler ve o kişi her zaman bendim. Bu çok kötü.

"Umarım gelecekte PSG de kazanır çünkü orada birçok arkadaşımı bıraktım. Ve her zaman kırmızı ve mavi kalacağım."

Silva ve Chelsea Avrupa'yı fethetti

Chelsea, geçen yaz PSG'den ayrıldıktan sonra Silva'yı ücretsiz olarak transfer etti ve ardından aralık ayında Parc des Princes'teki teknik direktörlük görevinden alınan Thomas Tuchel ile tekrar bir araya gelmeden önce Frank Lampard yönetimindeki takımın önemli bir üyesi oldu.

Silva, Maviler'in final yolunda Real Madrid maçları da dahil olmak üzere sekiz maçta oynadı, ancak Porto'da 40 dakikada sakatlığından dolayı yerini Andreas Christensen'e bıraktı..

Tuchel'in öğrencileri takdire şayan bir şekilde yeniden bir araya geldi ve Havertz, Mason Mount'un harika pasını iyi değerlendirerek Ederson'ı geçip boş kaleye fileleri havalandırdı.Chelsea sonunda hak edilmiş bir galibiyet almayı başardı.

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Silva'nın Şampiyonlar Ligi finalini tamamlayamamış olmasına rağmen, Maviler ile sözleşmesini bir yıl daha uzatabileceği ve bunda kupanın kazanılmasının etkili olacağı söyleniyor.

36 yaşındaki oyuncunun tecrübesi ve arkadaki soğukkanlılığı, Chelsea'nin bu kupay almasına yardımcı oldu ve taraftarlar, onun gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu hedefinde de takıma yardımcı olacağını umuyorlar.

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