Chelsea'nin 176 milyon euro'luk Erling Haaland transferi projesi

Norveçli yıldızı kadroya katmaya en yakın takım gibi görünen Chelsea, 176 milyon euro'luk transfer hamlesi için planını hazırladı.

Frank Lampard'ın yerine göreve gelen Thomas Tuchel yönetiminde geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve gözünü Premier Lig'in zirvesine diken Chelsea, Dortmund'dan sonraki durağı merakla beklenen Erling Haaland için kesenin ağzını açtı. Alman basını Chelsea'nin Haaland için 176 milyon euro'luk kaynak oluşturduğunu öne sürdü.

BILD'de yer alan habere göre Real Madrid ve Manchester City'nin de ilgilendiği Norveçli yıldızı kadroya katabilmek bazı oyuncularıyla yolları ayırması gereken Londra ekibi, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham ve Hakim Ziyech'i gözden çıkardı.

2020'de Bayern Münih'e transfer olabilmek için kulübe neredeyse rest çeken Hudson-Odoi, Tuchel'in göreve başlamasının ardından sadece yedi lig maçında şans bulmuştu.

Dortmund bırakmak istemiyor

Tuchel sonrası formasını kaybeden bir diğer isim de santrfor Abraham olurken, 23 yaşındaki golcü FA Cup finalinde maç kadrosuna dahil edilmemişti. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkıyı veremeyen Ziyech için de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak Chelsea, bu üçlünün satışından 90 milyon euro bekliyor.

Chelsea'nin büyük bir teklif hazırlığına rağmen Haaland'ı kadroda tutmaya kararlı olan Dortmund cephesi ise oyuncusunu bir göndermek istemiyor. Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, BILD'e yaptığı açıklamada Haaland konusundaki fikirlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, "Yeni sezon planlarımızı Erling ile yapıyoruz" demişti.

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