Chelsea'den Vitesse'ye kiralık gönderilen Broja, Drogba'yı geçmek istiyor

Chelsae'den kiralık olarak Vitesse'ye gönderilen ve dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Arnavut forvet Broja, Drogba'yı geçmek istediğini söyledi

Armando Broja, 26 Şubat 2020'de Chelsea ile ilk profesyonel sözleşmeye imza attığında 'Covid-19' terimi İngilizce'de daha yeni ortaya çıkmaya başlamıştı.

11 gün sonra Everton'a karşı oynadığı son maç, final maçı oldu. Bu maç Broja'nın Chelsea için şimdiye kadarki tek maçı olarak kalmaya devam ediyor.

Vitesse'ye kiralandı

Hollanda'nın Vitesse takımına kiralık olarak gönderilen 19 yaşındaki oyuncu, şu anda UEFA katsayısına göre Avrupa'nın en iyi 10 liginde oynayan genç oyuncular arasında en çok gol atan isim konumunda...

Broja şimdiye kadar sahaya çıktığı 20 lig maçında 9 gol atarken iki de asist yapma başarısı gösterdi. Zlatan Ibrahimovic ve Luis Suarez'in 10 gollük performanslarını ilerleyen günlerde geçmesi muhtemel.

"Daha çok gol atmak istiyorum"

Broja verdiği özel bir röportajda; "1000 dakikadan fazla sahada kaldım ve 11 gole katkı yaptım. Fena değil ama daha fazla gol atmak ve asist yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenomen Ronaldo'nun hayranı

1994 ve 2002'de Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nda yer alan efsane isim Ronaldo'yu idollerinden biri olaran gösteren Broja, "Orjinal Ronaldo inanılmazdı. Muhtemelen tüm zamanların en iyi forvet oyuncusuydu. Onu televizyonda izlemek için biraz gençtim ama Youtube'da bir çok videosunu izledim.

R9'un PSV'ye geldiğini biliyordum. Suarez ve Zlatan'ın Ajax'ta forma giydiğini de biliyordum. Pek çok iyi forvet oyuncusu ilk sezonlarında Hollanda'da forma giydi. Öğrenmek ve gelişmek için harika bir yer" diye konuştu.

"Drogba'yı geçmek istiyorum"

Chelsea'de ilk A Takım antrenmanına çıktığında çok heyecanlandığını belirten Arnavut oyuncu; "Vay canına! Bu Drogba, Lampard ve Terry tam önümde... Onlarla fotoğraf çekildim çünkü onlar gibi olmak istiyordum. En üst seviyede onların yerine olmak istiyordum. Şimdi onların oynadıkları yaşlara yetişiyorum, denemek ve Drogba'yı geçmek istiyorum" dedi.