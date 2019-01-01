Chelsea'de Maurizio Sarri'nin yerine Zinedine Zidane ya da Frank Lampard düşünülüyor

Chelsea'de Maurizio Sarri'nin gönderilmesi durumunda Zinedine Zidane ya da Frank Lampard'ın göreve getirileceği iddia edildi.

Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Chelsea'de teknik adam Maurizio Sarri'nin geleceği tartışılıyor.

Geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 6. sırada yer alan Maviler'de Maurizio Sarri'nin görevden alınma ihtimali konuşulurken Ada basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Sky Sports'un haberine göre Chelsea, Maurizio Sarri ile yolların ayrılması durumunda alternatif isimleri belirledi. Buna göre Londra devinde, İtalyan teknik adamın yerine Zinedine Zidane ve Frank Lampard isimleri ön plana çıkıyor.

2,5 sezon Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra kulüpten istifa eden Zinedine Zidane, bu süreçte takıma üç Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa, bir La Liga, iki Kulüpler Dünya Kupası, bir İspanya Süper Kupa şampiyonluğu olmak üzere toplam 9 kupa kazandırdı. Chelsea'nin Sarri yerine düşündüğü Fransız teknik direktörün ismi futbolculuk döneminde formasını terlettiği Juventus'la da anılıyor.

Chelsea'de ön plana çıkan diğer aday ise kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard. Futbolu bıraktıktan sonra yakın geçmişte teknik adamlığa soyunan Lampard, ilk görevine 2018-19 sezonu başında Derby County ile başladı. Halen takımın başında olan 40 yaşındaki Lampard, Championship'te 29 maçta takımın başında görev alrken bu maçlardan 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Futbolculuğunda 13 sene Chelsea forması giyen İngiliz teknik adamın çalıştırdığı Derby County, 7. sırada yer aldığı Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor.