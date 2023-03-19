İngiliz kaleciyle dalga geçen Alman yıldız, maçın sonunda mutsuzdu.

Chelsea'nin forvet oyuncusu Kai Havertz, Everton'a attığı golün ardından "palyaço" hareketi yaparak Jordan Pickford ile dalga geçti.

Alman forvet, iyi formunu Everton karşısında da sürdürdü. Kullandığı penaltı sırasında Havertz, önce biraz durup kaleciyi ters köşeye yatırdıktan sonra topu ağlarla buluşturdu.

Golü atan Alman golcü, sevincini yaparken Pickford'a doğru dönerek "palyaço" hareketi yaptı ve kaleciyi kızdırmaya çalıştı.

İngiltere'nin 1 numaralı kalecisine doğru dönen Alman golcü, iki elini kulaklarının arkasına aldı ve Pickford'a doğru dilini çıkardı.

O sırada filelerden topu almakta meşgul olan Pickford, kendisine yapılan bu hareketi tam olarak görmedi, ancak daha sonra fark edebildi.

Son üç maçtaki üçüncü golünü atan Havertz, bu sezon Premier Lig'deki yedinci golünü kaydetti.

Ne söylendi?

Chelsea taraftarları, Havertz'in yaptığı sevinçten büyük bir keyif aldı.

Bir taraftar sosyal medya üzerinden, "Dostum, Havertz yine bir şeyler deniyor. Pickford, seni soytarı!" diye yazdı.

Başka bir Chelsea taraftarı, "Havertz'i seviyorum. Pickford'la dalga geçiyor. Seni soytarı! Havertz, çok havalı bir adam!" dedi.

Ancak, maçın son düdüğü çaldığında son gülen Sean Dyche'nin ekibi Everton oldu. Maç 2-2 berabere bitmesine rağmen geriden gelen Everton, Chelsea deplasmanından yenilgiyle ayrılmadı.

Ve Pickford, kendisiyle dalga geçen Havertz'e en iyi cevabı sahada verdi.

Joao Felix, Chelsea'deki ilk golünü Stamford Bridge'de atmasına rağmen Abdoulaye Doucoure, duran toptan skoru eşitledi.

Ardından Havertz, kullandığı penaltı vuruşuyla takımını öne geçirse de Everton'ın genç oyuncusu Ellis Simms, Kepa Arrizabalaga'yı mağlup ederek 89. dakikada takımına beraberliği getirdi.

Bu beraberlik, Everton'ın küme düşme mücadelesine resmen hayat verdi ve Chelsea'nin Premier Lig'de ilk dörde girme umutlarına öldürücü bir darbe vurdu.