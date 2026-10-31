Emiliano Martinez, kariyerinin bedeninde bıraktığı yıpratıcı etkileri anlatarak bu yılın başlarında yaşadığı ciddi parmak sakatlığının hiçbir zaman tam olarak iyileşmeyeceğini kabul etti. Chelsea kalecisi, Arjantin'e yardımcı olmak için şiddetli ağrılara rağmen oynamak zorunda kaldığını, bunun da oyununu bugün hâlâ etkileyen kalıcı bir hasara yol açtığını söyledi.

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Arjantin için acıya rağmen oynadı

Martinez'in parmağı mayıs ayında kırıldı ve yerinden çıktı. Sakatlık, Aston Villa'nın Freiburg'a karşı kazandığı Avrupa Ligi finali öncesindeki ısınma sırasında yaşandı. Ağır sakatlık, Martinez'in Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma mücadelesinde yer alıp alamayacağını hemen belirsizliğe sürükledi. 34 yaşındaki kaleci, tarama sonuçlarını ilk gördüğünde yıkıldı.

Turnuvada oynamasına engel olacak bir ameliyat geçirmek yerine Martinez, şiddetli ağrıya rağmen oynamayı seçti. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin desteğini alan kaleci, kalın bandajların topu kavramasını ciddi biçimde kısıtladığını kabul etmesine rağmen korunmak için kendisine özel hazırlanmış bir Adidas eldiven kullandı.

‘Her gece ağlıyordum’

Arjantinli gazeteci Gaston Edul'un YouTube kanalına konuşan deneyimli kaleci, sakatlığın günlük yaşamında yarattığı ağır fiziksel ve duygusal etkiyi anlattı. Ağrı o kadar şiddetliydi ki antrenman yöntemlerini tamamen değiştirdi ve büyük kişisel fedakârlıklar yapmasını gerektirdi.

Martinez, “Cezayir maçından önceki gün tek kolumla atlayış yapıyordum, zombi gibi atlıyordum,” dedi. “Elimi yere koyduğumda gözümden yıldızlar çıkıyordu. Berbattı. Parmağım sosis gibi göründüğü için her gece ağlıyordum.”

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Kalıcı sonuçlarına rağmen Arjantinli kaleci, ülkesini önceliği hâline getirdiği için pişman olmadığını vurguluyor. “Asla eski hâline dönmeyecek,” dedi. “Hâlâ ağrıyla oynuyorum. Ama millî takım için aldığınız riskler bunlar, yine yapardım.”

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Juventus transferi gerçekleşmedi

Parmağındaki sorun, yaz transfer döneminde Martinez'in kulüp kariyerini de önemli ölçüde etkiledi. Serie A devi Juventus'a olası transferi, sağlık kontrollerinde sakatlığın boyutu tam olarak ortaya çıkınca gerçekleşmedi.

Kaleci, “Röntgen çektirdim ve parmağımın yeniden kırıldığını gördüm,” dedi. “Parmağım yüzünden bir kulübe transferim o zaman gerçekleşmedi.”

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İtalya'ya transferi gerçekleşmeyen Martinez, sonunda 7,5 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. “Bu şekilde oynamamın mümkün olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama Chelsea için sorun değildi, umursamadılar,” diye ekledi. “Bir gün ameliyat olmam gerekecek.”

Çene kırığının ardından iyileşiyor

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Parmağındaki sorun uzun vadeli bir endişe kaynağı olmaya devam ederken Martinez, şu anda Londra'nın batısında tamamen farklı bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak. Kaleci, bu ayın başlarında Chelsea'nin Everton karşısında aldığı galibiyette yaşadığı çene kırığının ardından iyileşme sürecinde.

Martinez şimdi Stamford Bridge'de ilk 11'deki yerini yeniden almak için çalışmadan önce iyileşmesine yoğunlaşacak. 34 yaşındaki kaleci, tamamen sağlığına kavuştuğunda yeni kulübünde kendine yer edinmeye çalışırken elindeki kalıcı ağrıyla oynamayı sürdürmek zorunda kalacak.