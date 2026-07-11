Chelsea yeterince gördü ve pahalı transferi artık geri görmek zorunda değil

Alejandro Garnacho artık Chelsea ile antrenman yapmıyor. Arjantinli forvet, sadece bir sezonun ardından kulüpten ayrılma izni aldı ve seçeneklerini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz yaz Garnacho, kariyerinde büyük bir atılım yaşadığı Manchester United'dan 46,5 milyon euroya transfer edilmişti.

Ancak Arjantin milli takımında sekiz kez forma giyen oyuncu, Londra'da pek etkileyici bir performans sergileyemedi. Toplamda Chelsea formasıyla 43 maça çıkan Garnacho, bu maçlarda sekiz gol attı; bunlardan sadece biri Premier Lig'deydi.

Chelsea, Garnacho'yu yaklaşık elli milyon avroya satmaya hazır. Şu ana kadar sadece bir kulüp ilgi gösterdi: AS Roma.

Fabrizio Romano’ya göre, İtalyan kulübü transfer konusunda The Blues’a bilgi talebinde bulundu. Kulüp, onu tercihen satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.

Chelsea daha önce Andrey Santos’u satmıştı. Brezilyalı oyuncu, 2032 ortasına kadar Manchester United ile sözleşme imzalayacak ve Chelsea’ye 60 milyon euro kazandıracak.