Peter Schmeichel, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin tek sorumlusu olarak Lisandro Martinez'i gösterdi. Morgan Rogers'ın açılış golünde hatası bulunan savunmacı, ardından Cole Palmer'a penaltı kazandıran faulü nedeniyle kırmızı kart gördü. Eski Manchester United kalecisi, Martinez'in kulüp için uygun bir oyuncu olmadığına artık kesin olarak inanıyor.

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Schmeichel, Chelsea yenilgisinden Martinez'i sorumlu tuttu

Golsüz geçen ilk yarının ardından Rogers, Martinez'in kötü savunmasını değerlendirerek 50. dakikada Chelsea'yi öne geçirdi. Martinez'in United ceza sahasında Wesley Fofana'ya ön koluyla vurduğu için kırmızı kart görmesinin ardından Xabi Alonso'nun takımı, 64. dakikada Palmer'ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonuçla Michael Carrick'in çalıştırdığı United'ın galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Schmeichel ise suçun kimde olduğu konusunda hiç tereddüt etmedi. Son düdüğün ardından şöyle konuştu: "Bunun sorumluluğunu tamamen Lisandro Martinez'e yüklüyorum."

Schmeichel, Martinez'in açıklamalarını ve sözleşmesini gündeme getirdi

Schmeichel, Martinez'in performansını son dönemdeki sert çıkışıyla ilişkilendirerek savunma oyuncusunun ayrılmaya çalıştığını öne sürdü: "Bu maçtaki performansı tam bir rezalet. İki hafta önce çıkıp takım arkadaşlarına ve kulübe karşı çok ama çok sert açıklamalar yaptı. Sanki bir transfer ayarlamaya çalışıyormuş gibi geldi. Sözleşmesinin son yılında.

"Bugün yaptıkları karşısında gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. İlk goldeki savunmasına bakın. Dünya Kupası finalinde oynamış bir oyuncu, ilk golde böyle savunma yapamaz. Penaltıda yaptıkları da o kadar akıl almazdı ki gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Sonra da sanki yanlış bir şey yapmamış gibi başını sallayarak sahadan çıkıyor. Çok kötü."

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Martinez, Manchester United için 'uygun bir oyuncu değil'

Schmeichel, Rogers'ın ilk golde ne kadar kolay ilerlediğine şaşırdığını belirtirken bunun tek seferlik bir sorun olmadığında ısrar etti: "Nasıl böyle savunma yapabildiğini anlamak gerçekten güç. Morgan Rogers rahatça geçip gidiyor. Onu öylece bıraktı, bu kesinlikle yeterli değil. Premier League'de oynuyorsanız bundan daha iyi savunma yapmalısınız. Manchester United'da oynuyorsanız çok daha iyisini yapmalısınız.

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"Onun üstüne gittiğim söylenebilir ama bu sezon yedikleri, asıl sorumlunun o olduğu ve yapması gerekeni yapmadığı pek çok golü gösterebilirim. İki hafta önceki davranışları ve bugün penaltıya yol açan hareketi, Manchester United için uygun bir oyuncu olmadığını gösteriyor."

Martinez'in geleceği belirsizliğini korurken Carrick üzerindeki baskı artıyor

İlk goldeki savunmaları sorulduğunda Carrick şöyle dedi: "Yediğimiz golün şekline bakınca, böyle bir gol yemek hiçbir zaman iyi değil. Morgan [Rogers] tam ortadan geçip gitti ve o anda maç dengedeydi. Kesinlikle önemli bir andı."

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Galibiyet hasretinin dokuz maça çıkmasıyla Carrick üzerindeki baskı daha da artacak. Schmeichel'in değerlendirmesi ise Martinez'in Old Trafford'daki geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.