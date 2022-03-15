Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı Birleşik Krallık tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığından dolayı Roman Abramovich'in mal varlıklarına el konulmasının yankıları sürerken, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'nin geleceğine ilişkin belirsizlik de sürmeye devam ediyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre sportif direktör Marina Granovskaia ile kulüpte danışmak olarak görev yapan Petr Cech Londra ekibindeki görevlerine devam etmek istiyor. Abramovich olmasa da Chelsea'nin yoluna devam etmesini isteyen iki ismin kulüpteki geleceği ise takımın yeni sahiplerine belli olacak.

Sözleşme görüşmeleri askıda

Cech'in kulübün efsane futbolcularından biri olması kulüpte kalması konusunda elini güçlendirirken, Granovskaia'nın Abramovich ile yakın ilişkisi kulüpteki geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Öte yandan Boris Johnson kabinesinin bu süreçte Chelsea'ye yönelik yaptırımları da her geçen gün artarak devam edecek gibi görünüyor.

Yeni bir yatırımcı tarafından satın alınmadıkça 31 Mayıs'a dek oyuncu kiralama ve oyuncularıyla sözleşme uzatma gibi herhangi bir mali operasyon yapması engellenecek olan Chelsea'nin mevcut şartlarda sözleşmesi sona erecek yıldızlarıyla masaya oturma şansı bulunmuyor.

Bu durumun İngiliz devine büyük zarar vermesi bekleniyor.

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