Chelsea'ye transfer tavsiyesi: "Lukaku'yu satıp Lewandowski'yi alın"

Belçikalı forvetin yarattığı hayal kırıklığı Londra ekibini arayışa sürükledi.

Bir dönem Chelsea formasını giyen eski futbolcu Scott Minto, Thomas Tuchel'in sistemine uyum sağlayamayan Lukaku'dan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçen yaz dev bir bonservisle kariyerinde ikinci kez Chelsea'ye transfer olan Lukaku, FIFA Kulüp Dünya Kupası'nda yaptığı iyi başlangıcın devamını getirememişti.

İstikrarlı performansını bu sezon da sürdüren Lewandowski ise Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıkladı. Mino, Chelsea'nin Lewandowski'yi kadroya katmak için bütün imkanları seferber etmesi gerektiğini ifade etti.

Chelsea neden Lukaku'dan vazgeçip Lewandowski'ye yönelmeli?

talkSPORT'a konuşan Mino, Lukaku ile Tuchel arasındaki diyalog eksikliğinin önemine dikkat çekti.

"Tuchel'in bir şekilde Lukaku'yu karşısına alıp ona, 'senden maksimum verim almak için ne yapmalıyız'' diye sorması gerek."

"Ama bunun gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Tuchel kendini Lukaku'ya adapte etmeyecek, onun takıma adapte olmasını bekliyor. Ve bunun sonuç vermediği ortada."

"Lewandowski kısa vadede muhteşem olur. Üç, hatta sadece iki yıllık sözleşme imzalasa bile yeterli. O kendini kanıtlamış bir oyuncu. Chelsea ise şimdi kazanmak istiyor, yaklaşık 20 yıldır böyleler."

Lewandowski, Lukaku'nun yerine geçerse Chelsea'ye ne katabilir?

Belçikalı forveti takımdan çıkarıp Polonyalı yıldızı monte etmek ilk anda düşünülenden daha çetrefilli bir görev olabilir, ama Lewandowski 33 yaşına gelmesine rağmen hala müthiş bir bitirici.

Üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan tecrübeli golcünün yavaşlamaya niyeti yok gibi gözüküyor.

Ancak Lukaku'nun da Chelsea'ye gelmeden önce Inter formasıyla harikalar yarattığını unutmamak gerek. Tıpkı Lukaku'da olduğu gibi, Lewandowski'nin de Premier Lig'e alışması zaman alabilir ve Bundesliga'da izlemeye alıştığımız performansları kısa sürede göremeyebiliriz.