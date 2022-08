Chelsea'ye transfer olan Sterling'den eski takımı Manchester City'ye: "Size kızgınım, öfkeliyim"

İngiliz yıldız, Etihad Stadyumu'ndan ayrılmadan önce perde arkasında sorun olduğunu ima etti.

Raheem Sterling, Manchester City'den Chelsea'ye transferini değerlendirirken eski takımından "öfkeli" şekilde ayrıldığını açıkladı.

terling, yedi yıl boyunca Etihad Stadyumu'nda kupalarla dolu bir kariyer geçirdi ve dört kez Premier Lig'i kazandı. Tüm müsabakalarda 131 gol attı.

Son birkaç sezonunda Sterling, Pep Guardiola'nın altında fazla maç oynamadı ve bu nedenle sözleşmesinin son yılına girerken yeni bir mücadele arayışına girdi.

'Kızgındım, öfkeliydim!'

"O zamanlar öfkeliydim, ama geçti, geçmişte kaldı. Şu anda Chelsea'de yeteneklerimi sergilemek için bir fırsata sahipim." dedi Sky Sports'a verdiği demeçte.

"Herkes istendiğini hissetmek istiyor ve futbol da farklı değil. Yüreğini ortaya koyduğunda, çocuklarından bazılarının doğum günlerini feda ettiğinde ve sonra belirli bir şekilde muamele gördüğünde, bu hayal kırıklığı yaratıyor."

"Yanlış anlamalar yaşanıyor. Kontratlar bitiyor. Sonunda nasıl bittiğini görmek çok yazık oldu çünkü orada çok iyi vakit geçirdim."

"Bir oyuncu olarak, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak ve takımınıza yardım etmek istersiniz, ancak işlerin adil gitmediğini düşündüğünüzde bu her zaman bir hayal kırıklığıdır. Ama dediğim gibi, her zaman bir meydan okuma için hazırdım.

Chelsea, Pazar günü Leeds United deplasmanına giderken Sterling hala Chelsea'deki ilk golünü atmayı bekliyor.