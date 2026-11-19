Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea’ye Bournemouth orta sahası Alex Scott’ın peşini bırakıp ocakta Arsenal’de gözden düşen Martin Zubimendi için harekete geçme çağrısında bulundu. Eski forvet, Xabi Alonso’nun orta sahasını hemen güçlendirmek için dünya çapında kalitesini kanıtlamış, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

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Stamford Bridge’de orta saha takviyesi gerekiyor

Chelsea’ye, ocak ayı transfer stratejisini yeniden gözden geçirip Bournemouth’un genç yeteneği Scott yerine Zubimendi’yi hedeflemesi çağrısı yapıldı. Hasselbaink, kulübün bir başka genç yetenekten ziyade hemen deneyim kazandıracak bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Chelsea yaz transfer döneminde büyük yatırımlar yaptı ancak Enzo Fernandez ve Andrey Santos ’un ayrılığının ardından merkez orta sahada seçenekleri hâlâ sınırlı.

Alonso şu anda büyük ölçüde Moises Caicedo’ya güveniyor, ancak Romeo Lavia kısa süre önce tamamen iyileşti. Kulüp yazın Scott’ı transfer etmeye çalışmıştı ; oyuncunun Bournemouth’taki hassas sözleşme durumu nedeniyle ilgisini yeniden canlandırabilir. Ancak Arsenal ve Liverpool da 23 yaşındaki gözde oyuncuyu takip ediyor.

Hasselbaink, kendini kanıtlamış bir orta saha şampiyonu istiyor

Hasselbaink, Scott’ın potansiyelini kabul ediyor ancak Alonso’nun hazır bir süper yıldıza acilen ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Zubimendi’yi Chelsea’nin soyunma odasına hemen seviye atlatabilecek ideal aday olarak gösterdi.

Hasselbaink, Canada Sports Betting’e şöyle konuştu: "Kadroda çok sayıda genç oyuncu olduğu için biraz daha deneyimli birini tercih ederim. Bence Xabi Alonso’nun ihtiyacı olan kişi, daha deneyimli ve aynı zamanda üst düzey bir millî oyuncu. Cobham’daki soyunma odasına girdiğinde diğer oyunculara ‘Vay canına! Burada ciddi hedeflerimiz var’ dedirtecek bir oyuncuya ihtiyaçları var.

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"Chelsea’nin büyük kupaları yeniden kazanmaya başlaması gerekiyor. Bu yüzden gidip başarısını kanıtlamış, kazanmaya hazır oyuncuları transfer etmeli. Bunu hızlandırmanın tek yolu, kendini kanıtlamış oyuncuları kadroya katmak."

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Zubimendi Arsenal’de forma şansı bulmakta zorlanıyor

Zubimendi, bu sezon Arsenal adına henüz bir Premier League maçına ilk 11’de başlamadı. İspanya millî oyuncusu, Bruno Guimaraes’in Newcastle’dan gelişinin ardından yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldı.

Hasselbaink sözlerini şöyle sürdürdü: "Arsenal’den Martin Zubimendi’yi alabiliyorlarsa ocakta kesinlikle almalı. Şu anda Arsenal’de oynamıyor ama Chelsea’yi güçlendirecektir. Avrupa ve dünya şampiyonu, lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Klası ve soğukkanlılığı hemen fark ediliyor. Alonso da onu Real Sociedad döneminden tanıyor. Hemen gidip alsınlar."

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Alonso ocak ayı seçeneklerini değerlendirmeli

Atletico Madrid, yaklaşan transfer dönemi öncesinde Zubimendi’ye ilgisini şimdiden bildirdi. Ancak eski Real Sociedad yıldızı şu anda Arsenal’de kalıp takımdaki yeri için mücadele etmeye kararlı.

Chelsea şimdi resmî bir teklifle nabız mı yoklayacağına, yoksa Scott gibi daha genç hedeflerin peşinden gitmeye mi devam edeceğine karar vermeli. Alonso’nun uzun vadeli projesi ile hemen sonuç alma ihtiyacı arasında dikkatli bir denge kurması gerekecek.