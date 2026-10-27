Chelsea, hafta içi Liverpool ile oynayacağı Carabao Cup maçı öncesinde önemli bir darbe aldı. Xabi Alonso, Joao Pedro'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Hafta sonu Tottenham'a karşı oynanan maçın kadrosuna beklenmedik şekilde alınmayan Brezilyalı forvetin birkaç hafta forma giyememesi bekleniyor.

Reklam

Alonso'dan Joao Pedro'nun sahalara dönüşüne ilişkin açıklama

Pedro'nun öngörülebilir bir süre boyunca forma giyemeyecek olması, Chelsea'nin hücum seçeneklerini önemli ölçüde azalttı. Stamford Bridge'de Alonso'nun taktik düzeninin kilit isimlerinden biri hâline gelen Brezilyalı forvet, cuma günkü antrenmanda yaşadığı sorun nedeniyle Tottenham'a karşı kaybedilen son Londra derbisinde oynayamadı.

Maç kadroları açıklandığında taraftarlar Pedro'nun yokluğunun nedenini öğrenmeye çalıştı. Ardından gelen 2-0'lık yenilgi, takımın hücum bölgesinde onu ne kadar aradığını gösterdi. Alonso başlangıçta sorunun hafif olabileceğini umuyordu ancak son tıbbi değerlendirmeler, eski Watford oyuncusunun iyileşmek için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyacağını gösterdi.

Anfield deplasmanı öncesinde basın mensuplarına konuşan Alonso, forvetin sağlık durumuna açıklık getirdi. «Uyluğunda bir sakatlık var ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak,» dedi Alonso. «Kaç hafta olacağını göreceğiz. Bu konuda tahminde bulunmak istemiyoruz ama önümüzdeki maçlara hazır değil.» Kadro derinliğinin sonuna kadar sınanacağı, lig fikstürünün sıkışık bir dönemine giren Chelsea için bu sakatlık daha kötü bir zamanda gelemezdi.

Forvet eksikliği taktiksel sorunları öne çıkarıyor

Chelsea'nin Pedro olmadan yaşadığı sıkıntılar bu sezon şimdiden görüldü. Takım, onun forma giymediği maçlarda ritmini bulamadı. Chelsea, Pedro'nun yokluğunda oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti; bunlar arasında Brentford ve Tottenham karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçlar da var. Tottenham karşısında merkezde Pedro'nun boşluğunu doldurma görevi Morgan Rogers'a verildi ancak Rogers oyuna etki etmekte zorlandı ve uzun süre etkisiz kaldı.

Reklam Reklam

Pedro'nun yokluğunun belirgin etkisine rağmen Alonso, diğer oyuncularının önümüzdeki haftalarda bu zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyor. Alonso, «Şu anda bir miktar sıvı var, bu yüzden sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için bazı testler yapmamız gerekiyor. Hayal kırıklığı yaratan bir durum ama devam etmeliyiz,» dedi. Daha sonra da «Evet, kesinlikle. Kadroyu bu yüzden kurarsınız. Elbette bazı oyuncular önemli ama böyle şeyler olabilir,» diye ekledi.

Anfield deplasmanı öncesinde üç oyuncudan iyi haber

Pedro'yla ilgili haber kuşkusuz olumsuz olsa da Chelsea taraftarları için kadrodaki diğer oyunculara ilişkin sevindirici gelişmeler var. Alonso, Liverpool'a karşı oynanacak Carabao Cup son 16 turu maçında forma giymeye hazır birkaç önemli ismin dönüşüyle kadrosunun güçleneceğini doğruladı.

Teknik direktör, Emmanuel Emegha, Danny Welbeck ve Estevao'nun Merseyside'a gidecek kafilede yer alacağını doğruladı. Bu oyuncular, Anfield'da galibiyet arayan Alonso'ya farklı taktik seçenekler sunacak. Welbeck'in tecrübesi, baskının yüksek olduğu bir kupa maçında büyük önem taşıyabilir. Emegha ve Estevao ise Liverpool savunmasını zorlamak için gerekebilecek gençlik enerjisini ve sürati sağlayabilir.