Chelsea yardımcı antrenörü, Belçikalı yıldız hakkında konuştu: "Lukaku için gol atmak biraz zor"

Chelsea'nin A takım antrenörlerinden Arno Michels, FA Cup'ta Cumartesi günü oynanan dördüncü tur maçında Plymouth'a karşı berabere kaldıktan sonra Romelu Lukaku'nun gol atmasının zor olduğunu düşündü.

Belçikalı milli futbolcu, karşılaşmada iki gol girişiminde bulundu, ancak takımı uzatmaların ardından 2-1 kazandı.

Lukaku, Maviler adına dört maçtır suskun, ancak Michels şanssız olduğunu söylüyor.

Ne söylendi?

Teknik direktör Thomas Tuchel'in yokluğunda takımı yöneten Michels, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Belki onun için şu anda gol atmak biraz zor. Takım için çok çalışıyor, yapıyor. Bir sürü dokunuş, ama biraz şanssız.

Onu sahaya çıkarmaya, fırsatlar vermeye çalışıyoruz ve böyle devam edeceğiz çünkü o bizim için önemli bir oyuncu.

"O bir forvet, bu yüzden gol atmadığı anlarda biraz güvene ihtiyacı var."

Mount'un durumu

Mason Mount, League One takımına karşı uzatmaların ilk yarısında kenara geldi ve Michels sakatlandığını doğruladı.

Sakatlığının Mount'u Dünya Kulüpler Kupası'nın dışında tutabileceği sorulduğunda, antrenör şunları söyledi:

"Umarım olmaz, göreceğiz. Uzatmalarda bir sakatlık hissetti. Şut attığında acı hissettiğini fark etti ve biz de onu çıkardık.

"Göreceğiz. Daha fazla karşılaşma olacak. Umarım çok kötü değildir ama şu anda durumun ne olduğuna dair bir şey söyleyemem."

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