Chelsea, Xabi Alonso'yu teknik direktör olarak atadı: İspanyol teknik direktör kaç sezonluk sözleşme imzaladı?

FA Cup finalinde yenilen Chelsea, Pazar günü Xabi Alonso'nun yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu. İspanyol teknik direktör, Cumartesi günü Londra kulübüyle anlaşmaya varmış ve bir gün sonra dört yıllık sözleşmeyi imzalamıştı.

Alonso, geçen hafta başında son ayrıntıları görüşmek üzere Londra'yı ziyaret etti ve ardından Chelsea'ye kesin evet cevabını verdi. Bu atama, Real Madrid'den kovulmasından birkaç ay sonra gerçekleşti.

Chelsea, geçen ay bir dizi dramatik sonucun ardından Liam Rosenior'un kovulmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Andoni Iraola da ciddi bir aday olarak görülüyordu, ancak sonunda seçim Alonso'dan yana oldu.

Alonso, 1 Temmuz'da Stamford Bridge'deki macerasına resmen başlayacak. "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu muhteşem kulübün menajeri olmak beni büyük bir gururla dolduruyor."

"Kulüp sahipleri ve spor yönetimi ile yaptığım görüşmelerden, aynı hırsı paylaştığımız açıkça anlaşılıyor. En üst seviyede istikrarlı bir performans sergileyebilecek ve kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz. Kadroda çok fazla yetenek var ve bu futbol kulübünün muazzam bir potansiyeli var. Bu kulübü yönetmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız sıkı çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak," dedi mutluluktan uçan Alonso.

Chelsea, "harika bir teknik direktör ve gerçek bir lider" olarak tanımlanan Alonso'nun gelişinden memnun. Eski orta saha oyuncusunun liderliğinde Londra kulübü, İngiltere'nin zirvesine geri dönmeyi hedefliyor.

Alonso, özellikle Bayer Leverkusen'de adını duyurdu; kulüp, onun liderliğinde 2024'te yenilgisiz şampiyon oldu. Real Madrid'den kovulan teknik direktör, Liverpool'daki geçmişi nedeniyle Arne Slot'un olası halefi olarak da anılıyordu, ancak İngiltere'deki başka bir dev kulübü tercih etti.