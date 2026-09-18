Chelsea, Xabi Alonso yönetimindeki vasat başlangıcı sürdürdü; Henderson büyük tepki gördü

Chelsea, cuma akşamı Premier League'de iyi bir sonuç alamadı. Xabi Alonso'nun ekibi, Brentford deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve 5 maç sonunda 7 puanda kaldı. Brentford ise bu galibiyetin ardından etkileyici bir şekilde üçüncü sıraya yükseldi.

Chelsea'de Jorrel Hato ilk 11'de yer almadı. Yerini, Rayo Vallecano'dan gelen Pep Chavarria'ya bıraktı ve Chavarria iyi bir izlenim bıraktı.

Jordan Henderson ile Valentin Barco ise maça ilk düdükle başladı ve bu net şekilde hissedildi. İki oyuncu da Gtech Community Stadium'da ilk dakikadan itibaren yoğun şekilde yuhalandı.

Henderson, bu yaz aniden bonservissiz olarak Chelsea'ye transfer olduğu için; Barco ise geçen Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı finalin (1-2) ardından Falkland Adaları hakkında bir yazı bulunan pankartı kaldırdığı için yuhalandı.

İlk yarıda ve ikinci yarının büyük bölümünde neredeyse hiçbir şey olmadı. Saatler 60. dakikayı gösterdiğinde iki takımın da expected goal değeri 0.4'ün altındaydı.

Bir saati biraz geçtikten sonra Brentford sonunda öne geçti. Bir korner arka direğe gönderildi, burada Jannik Schuster topu kafayla içeri çevirdi ve ardından Jaidon Anthony topu rahatça ağlara gönderdi.

Chelsea daha sonra yüklenmeye başlayınca, Brentford için geçişlerde tehlikeli olmak adına çok fazla alan oluştu. Mikkel Damsgaard, Kevin Schade ve Igor Thiago ile birlikte iki savunmacının üzerine gitti ancak pozisyon iyi değerlendirilemedi.

Kısa süre sonra Brentford farkı yine ikiye çıkardı. Schade, Chelsea kalecisi Emiliano Martínez ile karşı karşıya bırakıldı ancak topu doğrudan Arjantinliye nişanladı. Schade adına sevindirici olan, dönen topun yine de Thiago tarafından ağlara gönderilmesiydi.

Son bölümde The Blues için işler daha da kötüleşti. Schade'nin yerden ortası yön değiştirdi ve arka direkte Fabio Carvalho tarafından ağlara yollandı. Maçın skoru: 3-0.