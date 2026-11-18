Chelsea, Fermin Lopez ve Jules Kounde'yi transfer etmek için ocak ayında Barcelona'ya toplam 180 milyon avroluk olağanüstü bir çifte hamle planlıyor. Teknik direktör Xabi Alonso, kadrosunun iki önemli bölgesini güçlendirmek istiyor ancak iki yıldızı da sezon ortasında Katalonya'dan koparmak son derece zor olacak.

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Chelsea'den Barcelona'ya ocak ayında olağanüstü çifte hamle planı

Chelsea'nin yaklaşan ocak transfer döneminde Barcelona'dan iki oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir hamleye hazırlandığı bildiriliyor. Premier League ekibi, Lopez ve Kounde'yi başlıca hedefleri olarak belirledi. Teknik direktör Alonso, sezonun ikinci yarısı için kadrosunun iki önemli bölgesini ciddi biçimde güçlendirmek istiyor.

Chelsea iki oyuncuyu da ayrı ayrı takip ediyordu ancak şimdi ikisini birden transfer etmek için harekete geçmeye hazır. El Nacional'ın haberine göre, planlanan toplam teklif 180 milyon avroya ulaşabilir. Bu büyük mali taahhüt, Chelsea'nin kış transfer dönemindeki iddiasını ortaya koyuyor.

Alonso, orta sahaya büyük bir enerji takviyesini öncelik görüyor

Fermin, Chelsea yönetiminin öncelikli hedefi gibi görünüyor . Önerilen bu çifte transferde 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservis bedeli yaklaşık 120 milyon avro olacak. Alonso'nun, İspanyol oyuncunun kendine özgü özelliklerini orta sahasına katmak istediği bildiriliyor. Teknik direktör, Fermin'in bitmek bilmeyen enerjisine, gol tehdidine ve ceza sahasına geriden girme becerisine büyük değer veriyor.

Ancak Barcelona, genç oyuncuyu uzun vadeli geleceğinin önemli bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Chelsea'nin İspanyol kulübünü müzakere masasına oturtabilmek için bile olağanüstü bir mali teklif sunması gerekecek.

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Kounde savunmaya önemli bir çok yönlülük katabilir

Fermin orta sahayı dönüştürebilecekken Kounde tamamen farklı bir taktik ihtiyacı karşılayacak. Fransa milli takımında forma giyen oyuncu için planlanan 60 milyon avroluk transfer, savunmaya önemli bir deneyim katacak.

Kounde, hem sağ bekte hem de stoperde rahatlıkla oynayabilmesiyle büyük bir çok yönlülük sunuyor. Alonso, 2027'de savunma hattında yapılabilecek değişikliklere hazırlanırken bu taktik esnekliği istiyor. Savunma oyuncusunun transferi şu anda tamamlanması daha kolay anlaşma gibi görünüyor. CaughtOffside'ın haberine göre Kounde, düzenli olarak ilk takımda forma giyebilmek için Camp Nou'dan ayrılmaya giderek daha sıcak bakıyor.

Chelsea yönetimini büyük transfer kararları bekliyor

Barcelona, mevcut sezonun ortasında kadrosundaki iki önemli oyuncuyu kaybetmeye doğal olarak direnecek. Yine de 180 milyon avroluk garantili nakit girişi, Katalan ekibinin mali açıdan görmezden gelmesi son derece zor bir teklif olacaktır. Ocak ayında iki büyük transferi birden tamamlamak, Chelsea için oldukça iddialı bir hedef olmayı sürdürüyor.