18 yaşındaki genç kaleci kısa bir süre sonra Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

MLS takımlarından Chicago Fire'ın kalecisi Gabriel Slonina yüksek potansiyeliyle Şampiyonlar Ligi'nin son iki şampiyonu Chelsea ve Real Madrid'in radarına girmeyi başardı. 18 yaşındaki oyuncu Mart ayında Londra ekibine imza atmaya çok yaklaşsa da yapılan anlaşma kulübün eski sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle iptal olmuştu.

Son dönemde Real Madrid de genç kaleci için devreye girerken, Slonina'nın kısa bir sürede içerisinde geleceğinin hangi takımda olacağına dair karar vermesi bekleniyor. 17 yaş ve 81 günlükken MLS'te ilk 11'de sahaya çıkan Slonina, şu ana dek 25 karşılaşmada forma giyerken, Polonya vatandaşlığı Premier Lig'e transferinin önünü açıyor.

ABD için oynayacak

Polonya asıllı olmasına rağmen Illinois'te doğan oyuncu milli takım tercihini ise doğduğu ülkeden yana kullandı:

"Polonyalı olmak son derece çalışkan ve inançlı olmak demek. Polonyalılık zor zamanları aşmayı, ailenizin önemini bilmeyi ve hayır cevabını kabul etmemeyi gerektiriyor. İnsanlardan şehirlere ve yemek kültürüne kadar tüm bu kültür mirasına büyük ilgi duyuyorum.

"Polonya için oynama fırsatı verildiği için son derece mutluyum ama bununla birlikte kalbim Amerikalı. Bu ülke bana ve aileme isteyebileceğim tüm fırsatları verdi. İyisiyle ve kötüsüyle beni daha iyi olmam için zorladı ve destekledi.

"ABD benim evim ve temsil edeceğim forma ABD forması olacak"

Chelsea'nin kaleci rotasyonu ne durumda?

Kepa Arrizabalaga Chelsea'den ayrılmaya yakın ve yeni bir kaleci arayan Newcastle United'ın yolunu tutabilir. Geride bıraktığımız sezonda Stamford Bridge'de hayal kırıklığı yaşayan İspanyol kalecinin düzenli oynama isteği kulüpten ayrılmasına yol açacak gibi görünüyor.

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Hull City'ye kiralanan Nathan Baxter'ın bu takımda gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olması Chelsea'nin bu isimle ilgili de bir karar vermesini gerektiriyor. 23 yaşındaki oyuncu takımda kalmak istese de sözleşmesinin son senesine girdi ve gözden çıkartılabilir.

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