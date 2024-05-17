İngiliz futbolunda bir döneme damgasını vuran unutulmaz yıldız, yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra TNT Sports ve ITV gibi kurumlarda yorumculuk yapan eski İngiliz futbolcu Joe Cole, yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Chelsea’nin Pazar Ligi’nde oynanan bir yardım maçında sahne alan eski yıldızı attığı klas dolu aşırtma golle kendisini izlemeye gelenleri sevindirirken, ilerleyen yaşına rağmen tekniğini koruduğunu gözler önüne serdi.

Essex ve Herts Hava Ambulans Fonu için para toplayan eski profesyonellerden oluşan bir takımın parçası olarak sahaya çıkan 42 yaşındaki Cole, yarı sahadan gelen yüksek bir topu önce göğsüyle kontrol etti ardından kalecinin önde olmasını fırsat bilip oldukça zor bir aşırtma vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu filelerle buluşturmayı başardı.



Hücuma dönük orta saha oyuncusunun kariyerinin büyük bölümünde giydiği 10 numarayla attığı bu durdurulamaz gol taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Bir an için zamanı 2000’li yılların ortalarına geri döndüren Cole’ün performansı sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı bulurken, unutulmaz futbolcunun yeteneğini hala koruyor olması hayranlarını sevindirdi.