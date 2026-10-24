Chelsea ve Liverpool, Benfica’nın genç yeteneği için yarışıyor: 30 milyon sterlinlik savunmacıya Avrupa’dan ilgi artıyor

Premier League’de rakip olan Chelsea ve Liverpool, Benfica’nın altyapı kademelerinde hızla yükselen ve büyük beğeni toplayan sağ bek Daniel Banjaqui’yi transfer etme yarışında önde. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri gelişimini takip ederken 18 yaşındaki savunmacı, yaklaşık 30 milyon sterlinlik başlangıç bedeliyle transfer edilebilir.

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İngiliz devleri Lizbonlu genç oyuncuyu takip ediyor

TEAMtalk'a göre Chelsea ve Liverpool, son 12 ayda öne çıkan 2008 doğumlu Lizbonlu oyuncuyu izleyen en aktif kulüpler arasında. Genç futbolcu, Benfica A takımıyla birkaç maça çıkmasının yanı sıra Portekiz'in hem UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı hem de FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Oyuncu gözlemcileri onu savunmadaki sağlamlığını hücum katkısıyla birleştiren, atletik ve modern bir bek olarak değerlendiriyor.

Premier League'deki rakipler de yarışta

Stamford Bridge yönetimi, kulüp kaptanı Reece James'in fiziksel durumuna ilişkin süregelen endişeler ve üst düzey genç yetenekleri kadroya katma stratejisi nedeniyle oyuncuya yönelik girişimlerini hızlandırdı. Anfield teknik direktörü Andoni Iraola da bu beki oldukça beğeniyor.

Ancak habere göre Chelsea ve Liverpool, ülke içinde ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur ve Brighton da oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

Genç oyuncuya ilgi, İngiltere'nin en üst düzey liginin çok ötesine uzanıyor. Yayın organı, Bundesliga ekipleri Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in yanı sıra Serie A'dan Juventus, Inter Milan ve AS Roma'nın da oyuncunun durumunu izlediğini belirtiyor. İspanya'da ise Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın adı oyuncuyla anılıyor.

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Sözleşme uzatması Portekiz devinin elini güçlendirdi

Avrupa genelinde oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı artsa da Benfica, genç millî oyuncuyla bu yılın başlarında yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı için pazarlıklarda güçlü konumda. Sözleşme 2031'e kadar sürüyor ve yaklaşık 45 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi içeriyor.

Yine de yayın organına göre Portekiz devi, 35 milyon ile 40 milyon euro (30 milyon ile 33 milyon sterlin) arasında daha düşük bir başlangıç bedeli üzerinden görüşmelere başlamaya sıcak bakabilir. Ancak Lizbon kulübünün yönetimi, savunma oyuncusunun teknik direktör Marco Silva yönetiminde gelişimini sürdürmesi için onu takımda tutmayı tercih ediyor.

Resmî girişimlerden önce gözlem süreci

Henüz resmî görüşme yapılmadı. İlgilenen kulüpler şu an yalnızca oyuncuyu izliyor ve hakkında bilgi topluyor. Banjaqui'nin uzun vadeli sözleşmesi ve A takımda hâlâ sınırlı süre almış olması nedeniyle transferini gerçekleştirmek kolay olmayacak. Bu nedenle aynı haber, Avrupa'nın en parlak genç savunma oyuncularından biri için yarışın yaklaşan transfer dönemleri öncesinde henüz ilk aşamalarında olduğunu vurguluyor.