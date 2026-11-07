Brentford, kulüp tarihinin en pahalı transferi El Hadji Malick Diouf’un Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’la yeniden anılmasının ardından, oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına izin verme ihtimalini dışladı. Gtech Community Stadium’daki yöneticiler, 21 yaşındaki Senegalli milli futbolcuyu ağustos sonunda West Ham United’dan 40 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bedelle transfer etmiş olmaları nedeniyle bu kış takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

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Batı Londra ekibi kış transfer dönemi girişimlerini geri çeviriyor

TEAMtalk'a göre Brentford yönetimi, sol bekin ocak ayında ayrılmasını düşünmüyor bile. Yönetim, gelecekte olası bir transfer için görüşmelere başlamadan önce de kayda değer bir teklif bekleyecek. 2031'e kadar beş yıllık sözleşmesi bulunan ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip olduğu savunmacı, teknik direktör Keith Andrews yönetiminde uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle Brentford, diğer talipleri geri çevirmek için güçlü bir konumda.

Kademeli uyum süreci, sınırlı süre almasını açıklıyor

Keane Lewis-Potter'ın istikrarlı performansı nedeniyle bu sezon Premier League'de şu ana kadar yalnızca bir kez ilk 11'de başlayıp dört kez oyuna sonradan giren Diouf'un yakın geleceğine ilişkin spekülasyonlar arttı. Ancak kulüp kaynakları, teknik ekibin genç oyuncuyu doğrudan ilk 11'in değişmez ismi yapmak yerine takıma kademeli olarak almayı başından beri planladığını belirtiyor.

Andrews, Brentford'ın onu transfer etmek için kulüp transfer rekorunu kırmasının başlıca nedenleri olarak savunmacının genç yaşını ve yüksek gelişim potansiyelini daha önce vurgulamıştı. Batı Londra ekibi, Diouf'u satarak gelir elde etmek yerine, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kadrosunun önemli bir parçası olarak görüyor.

Yaz aylarındaki ilgi yeni söylentileri körüklüyor

Bu haftanın başında çıkan haberlerde, Chelsea ve Liverpool'un olası bir transferi değerlendirmek için yakın zamanda bekin temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Ancak TEAMtalk kaynakları, iki kulübün Diouf'a duyduğu ilginin aslında geçen yaza dayandığını açıklayarak bu iddiaların önemini azalttı.

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Premier League'in iki büyük kulübü de Diouf'un Senegal formasıyla Dünya Kupası'nda sergilediği performansın yanı sıra geçen sezon West Ham'da edindiği üst lig deneyiminden etkilenmişti. Diouf, West Ham'da beş asist yapmıştı. Geçmişteki bu gözlemci ilgisine rağmen, iki kulübün de yeni yılda transfer piyasası yeniden açıldığında resmî teklif yapmayı planlamadığı düşünülüyor.

Bek oyuncusu gelişimine odaklanıyor

Mevcut sözleşmesinin bitmesine dört yıldan fazla süre kala Gtech Community Stadium'daki herkes, Diouf'un ocak transfer döneminden sonra da Batı Londra'da kalmasını bekliyor. Genç savunmacı şimdi Premier League sezonunun ikinci yarısında Andrews yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma giymek için Lewis-Potter'la rekabete odaklanacak. Kulüp rekoru kıran bonservis bedelinin karşılığını vermeye çalışırken antrenman sahasındaki istikrarlı uyum sürecini sürdürmesi belirleyici olacak.