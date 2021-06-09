Geride bıraktığımız sezonda takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam, Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaşmaya vardı.

Geride bıraktığımız sezonda takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam, Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaşmaya vardı.

Simone Inzaghi’nin Inter’le anlaşmasından sonra yeni bir teknik direktör arayışına giren Lazio; yakın dönemde Chelsea ve Juventus gibi kulüplerde görev yapan 62 yaşındaki Sarri ile el sıkıştı.

Ligi 6. sırada tamamlayan Lazio, önümüzdeki sezon ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Sarri’nin Lazio’ya uzanan yolculuğu

Yarı-profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra bir dönem banka memurluğu yapan Sarri, bu zorlu yolculuğunun ardından elit bit teknik direktör haline gelmeyi başarmıştı.

Antrenörlüğe 1990 yılında İtalya’nın alt liglerinde başlayan deneyimli teknik adam, 2015 yılında ise Napoli’nin başına geçmişti.

Maurizio Sarri, Napoli’de İtalyan futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtlamış ve 2016-17 sezonunda da Serie A Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi olmuştu.

Oynattığı oyuna “Sarriball” denilmeye başlayan İtalyan teknik direktör, sonrasında ise vatandaşı Antonio Conte’nin yerine Chelsea’nin başına getirilmişti.

Ada’da yalnızca bir sezon geçirmesine rağmen Sarri, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve aynı zamanda kariyerinin ilk kupasını kazanmıştı. Bir sonraki adımda ülkesine geri dönen İtalyan teknik adam, Juventus’un başına geçmişti.

Juventus’ta da sallantılı bir performans ortaya koyan ve burada da yalnızca bir sezon çalışan Sarri, ne olursa olsun takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başarmıştı.

Sarri’nin Juventus’la yolları, geçtiğimiz senenin Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon’a elenmelerinin ardından ayrılmıştı. 2019-20 sezonunda takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam, önümüzdeki sezon ise Lazio’da kendini tekrar kanıtlamaya çalışacak.

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